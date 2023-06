Le plus célèbre des archéologues arrive à Londres

Par David Mouriquand, adapté de l'anglais

Leicester Square, qui présente déjà des statues de personnages célèbres, va révéler à Londres fin juin un bronze représentant Indiana Jones

Leicester Square est considéré comme le berceau du cinéma au Royaume-Uni.

Depuis 2020, la Heart of London Business Alliance et le conseil municipal de Westminster y supervisent le parcours agrémenté de statues "Scenes in the Square" : il est rapidement devenue l'une des attractions les plus populaires de Londres.

Le sentier présente certains des personnages de films les plus appréciés au monde et des scènes emblématiques, avec des statues en bronze.

Après l'ours Paddington, Mary Poppins, Charlie Chaplin, Harry Potter, Batman ou encore Bugs Bunny, un nouvel habitant débarque parmi les célébrités : Indiana Jones.

Bientôt une statue d'indiana Jones à Londres Heart of London Business Alliance

Pour célébrer la sortie d'Indiana Jones et le cadran de la destinée (en salle fin juin), la statue représentera l'intrépide professeur d'archéologie interprété par Harrison Ford à l'écran. Pour le moment, à l'endroit où elle est sensée être installée se dresse une mystérieuse caisse étiquetée « Propriété du Dr. H. Jones », clin d'œil à celle apparaissant dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, sa première aventure cinématographique en 1981. Son fouet et son feutre emblématiques font partie du décor provisoire.

Mark Williams, directeur du Heart of London Business Alliance, raconte qu'ils étaient "plus que ravis d'accueillir Indiana Jones sur le sentier 'Scenes in the Square', honorant ainsi le rôle majeur du personnage dans l'histoire du cinéma et consolidant le statut de Harrison Ford en tant qu'icône du cinéma."

De leur côté, les fans espèrent surtout que le dernier chapitre de la saga Indiana Jones sera à la hauteur de sa réputation. Pourtant... Indiana Jones et le cadran de la destinée a été dévoilé en avant-première au Festival de Cannes le mois dernier, et c'est notre triste devoir de vous informer que les aficionados d'Indy doivent se préparer à être déçus. Si Harrison Ford, 80 ans, réussit à peu près à maintenir les choses à flot, le scénario du film coule complètement l'acte final de cette saga que nous avons tant aimée.

Voici donc le classement définitif des cinq Indiana Jones, du meilleur au lamentable :

Les aventuriers de l'arche perdue (1981) Indiana Jones et la dernière croisade (1989) Indiana Jones et le temple maudit (1984) Indiana Jones et le cadran de la destinée (2023) - simplement parce que la première demi-heure est excellente ; sinon, il pourrait aussi bien se retrouver en dernière place Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (2008)

Reste à espérer que la statue sera jolie. Elle devrait être dévoilée fin juin.