Les ossements de l'acteur britannique Julian Sands découverts cinq mois après sa disparition

Disparu depuis cinq mois, l’acteur britannique Julian Sands a finalement été retrouvé mort sur une montagne près de Los Angeles, ont annoncé les autorités.

La mort de l'acteur britannique Julian Sands a été confirmée trois jours après la découverte de ses ossements dans les collines du sud de la Californie où il avait disparu il y a cinq mois. Il était âgé de 65 ans.

Il avait été porté disparu le 13 janvier après avoir entrepris une randonnée près du mont Baldy, à l'est de Los Angeles. La région a été durement touchée par de violentes tempêtes au cours de l'hiver.

Une enquête a confirmé que les restes humains découverts dans la nature samedi sont bien ceux de l'acteur. Les autorités indiquent qu'une autopsie a été pratiquée, mais que d'autres analyses sont nécessaires avant de pouvoir déterminer la cause du décès.

Des équipes aidées par des drones et des hélicoptères l'ont cherché à plusieurs reprises, mais, gravement gênées par les conditions hivernales qui ont duré jusqu'au printemps, aucun signe de lui n'a été trouvé jusqu'à ce que les randonneurs civils tombent sur lui.

Sands, qui est né, a grandi et a commencé à jouer en Angleterre, a travaillé constamment pour le cinéma et la télévision, accumulant plus de 150 crédits en 40 ans de carrière. Pendant dix ans, de 1985 à 1995, il a joué des rôles majeurs dans une série de films acclamés.

Après avoir étudié à la Royal Central School of Speech and Drama de Londres, Sands a entamé une carrière sur scène et au cinéma, jouant de petits rôles dans des films tels que "Oxford Blues" et "The Killing Fields". Il a décroché le rôle principal de George Emerson, qui tombe amoureux de Lucy Honeychurch, incarnée par Helena Bonham Carter, lors de vacances en Toscane, dans le film d'amour britannique "Une chambre avec vue" (1985).

Le film du réalisateur James Ivory et du producteur Ismail Merchant a remporté le prix du meilleur film décerné par l'Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision, et a été nommé pour huit Oscars, dont trois ont été remportés.

À la suite de ce succès, Sands s'est installé aux États-Unis pour poursuivre sa carrière à Hollywood.

Il a joué le rôle-titre dans le film d'horreur fantastique "Warlock" en 1989 et dans sa suite. Dans la comédie d'horreur "Arachnophobia" (1990), avec Jeff Daniels et John Goodman, Sands joue le rôle d'un entomologiste spécialisé dans les araignées.

Il est également apparu en tant que guest star ou dans des rôles récurrents dans des séries télévisées telles que "24", "Medici", "Smallville", "Dexter", "Gotham" et "Elementary". Son dernier film a été "The Ghosts of Monday" (2022).

Vendredi, sa famille a publié sa première déclaration depuis la disparition de Sands.

"Nous continuons à garder Julian dans nos cœurs avec des souvenirs lumineux de lui en tant que père merveilleux, mari, explorateur, amoureux du monde naturel et des arts, et en tant qu'artiste original et collaboratif", indique le communiqué.

M. Sands avait vanté son amour de la nature dans une interview accordée en 2020 au journal The Guardian, déclarant qu'il était le plus heureux lorsqu'il se trouvait "près du sommet d'une montagne par un matin froid et glorieux" et que son plus grand rêve était d'escalader "un sommet isolé dans le haut Himalaya, comme le Makalu".

Il laisse dans le deuil sa femme, la journaliste Evgenia Citkowitz, et trois enfants adultes.