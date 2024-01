Où sont passés les vins millésimés du restaurant étoilé qui a inspiré le film "Ratatouille" ?

Plus de 1,5 million d'euros de vins millésimés ont mystérieusement disparu de l'un des plus prestigieux restaurants de France, sans qu'aucun signe d'effraction n'ait été constaté.

Le restaurant parisien La Tour d'Argent est l'un des plus célèbres restaurants de France. L'établissement étoilé propose non seulement un menu réputé avec sa célèbre spécialité de canard pressé, une vue spectaculaire sur Notre-Dame, mais également une cave à vin qui compte actuellement quelque 300 000 bouteilles.

Il a par ailleurs l'insigne honneur d'avoir servi d'inspiration au restaurant de Gusteau dans le célèbre film de Disney Pixar, Ratatouille.

Cependant, un événement troublant fait la une des journaux : le personnel de ce restaurant emblématique a découvert lors d'un inventaire de routine que plusieurs bouteilles avaient disparu de sa cave.

La police est intervenue et a constaté qu'il manquait 83 bouteilles de vin rare - des millésimes d'une valeur totale de plus de 1,5 million d'euros.

Aucun signe d'effraction n'a été relevé, selon le quotidien français Le Parisien.

La liste des bouteilles de vin disparues comprend des bouteilles du Domaine de Romanée-Conti, réputé pour produire certains des plus grands vins du monde.

Les connaisseurs sont prêts à payer plus de 14 000 € pour une bouteille du millésime 2011, tandis que les vendeurs de vin en ligne proposent un Grand Cru DRC 1999 à environ 28 000 €.

Le restaurant, vieux de 442 ans, a fait l'objet d'une rénovation majeure en 2022 et a rouvert ses portes à la fin de l'été dernier. À l'occasion de cette réouverture,il a rédigé une "bible du vin" répertoriant le contenu de ses caves dans un tome de 8 kg.

La Tour D'Argent a servi de nombreux chefs d'État et célébrités au fil des ans, notamment la reine Élisabeth II, Théodore et Franklin Roosevelt, Charlie Chaplin, Salvador Dalí, Steven Spielberg et Paul McCartney.