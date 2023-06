Chat écrasé par un TGV : le parquet requiert la relaxe

La propriétaire du chat se souvient : « j'ai vu Neko courir sous le train et puis plus rien. Puis, on le voit, coupé en deux. C'était tellement violent ! »

Une association de défense des animaux a engagé des poursuites pénales contre la SNCF pour avoir laissé partir un train alors que le personnel savait qu'un chat de compagnie se trouvait sur les voies. Le chat a ensuite été écrasé et n'a pas survécu. L'incident, qui s'est produit à la gare Montparnasse à Paris en janvier, a laissé les propriétaires de l'animal en état de choc. "Il est difficile de s'en remettre", a déclaré Georgia, la propriétaire du chat, à 30 Millions d'Amis, la fondation qui poursuit l'opérateur ferroviaire en justice. Un procès pénal s'est ouvert le lundi 19 juin à Paris, la SNCF étant poursuivie pour "atteinte involontaire à un animal domestique", sous peine d'une amende de 450 euros. Cependant, 30 Millions d'Amis a demandé que l'infraction soit relevée à "causer délibérément la mort d'un animal", ce qui entraîne une peine beaucoup plus sévère, allant d'une amende de 75 000 euros à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans. Les défenseurs des animaux ont organisé des manifestations à la suite de cet incident et une pétition en ligne intitulée "Justice pour Neko" a recueilli à ce jour plus de 33 000 signatures. Comment un chat de compagnie a-t-il pu se faire écraser par un train parisien ? Georgia voyageait avec sa fille Melaïna, âgée de 15 ans, en janvier lorsque leur chat Neko s'est échappé de son sac de transport. Neko s'est alors réfugié sous le TGV qui attendait en gare. Ses propriétaires ont supplié les agents de retarder le départ du train, mais on leur aurait répondu "que ce n'est pas leur problème, que ce n'est qu'un chat et que nous aurions dû le tenir en laisse". Les animaux de compagnie peuvent accompagner leur maître dans les trains de la SNCF, soit dans une caisse de transport, soit en laisse, à condition que les autres voyageurs ne s'y opposent pas. À l'exception des chiens d'aveugle, les animaux doivent être munis d'un billet de train, qui coûte 7 euros. Un autre membre du personnel a tenté d'aider les propriétaires, mais après 20 minutes de négociations et de tentatives pour rappeler le chat en sécurité, le train aurait quitté la gare, tuant Neko qui se trouvait encore sur les voies. J'ai vu Neko courir sous le train et puis plus rien.Puis, on le voit, coupé en deux. C'était tellement violent ! Melaïna Propriétaire du chat « J'ai vu Neko courir sous le train et puis plus rien.Puis, on le voit, coupé en deux. C'était tellement violent ! » a déclaré Melaïna à 30 Millions d'Amis. Les propriétaires se seraient vu offrir un billet gratuit pour Bordeaux en guise de dédommagement. Que dit la SNCF à propos de l'incident ? La SNCF affirme que le chat n'était pas visible sous le train au moment du départ et que le personnel n'était pas en mesure de savoir s'il se trouvait encore sur les voies. Ce n'est qu'une fois le train déplacé que le chat est devenu visible, a-t-elle ajouté dans un courriel adressé à Euronews Green en janvier. L'opérateur ferroviaire a également souligné les dangers qu'il y a à descendre sur les voies du train, qui sont électrifiées. L'opérateur ferroviaire a déclaré "regretter ce triste incident" mais a ajouté qu'"il est strictement interdit de descendre sur les voies, ce qui mettrait en danger la vie des deux voyageurs ou de nos agents... les risques d'électrocution sont réels". Descendre sur les voies, ou même se tenir trop près du bord du quai, comporte également des risques de collision avec un train. "L'effet de souffle lié à la vitesse de passage des trains peut même faire tomber une personne se tenant à moins de 1,50 m des voies", précise la SNCF. "La SNCF se préoccupe de la cause animale et de la sécurité des animaux de compagnie qui voyagent en train", ajoute l'opérateur. "Cette situation ne nous laisse pas insensibles". L’affaire est jugée par le tribunal de police de Paris qui rendra sa décision le 4 juillet. Lundi, le parquet a requis la relaxe estimant qu’il y avait "une part de fatalité" dans la mort du chat Neko. Le procureur souligne qu’il n’y avait pas eu de "manque d'humanité" de la compagnie ferroviaire. "Peut-être aurait-il fallu un surplus d'humanité" concède-t-il par ailleurs.