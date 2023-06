En Espagne, la culture intensive de la fraise suscite une polémique sur l'eau

Légalement, 8 000 hectares sont destinés à la production de fraises et de fruits rouges autour de l’écosystème de Donana. Le gouvernement andalou veut régulariser les puits illégaux qui surexploitent les aquifères.

La culture de fraises à proximité des fragiles zones humides de Donana, en Espagne, suscite une vive controverse.

Un projet de loi récent a légalisé l'occupation informelle des terres par les producteurs de fraises.

Les spécialistes de l'environnement mettent en garde contre la dévastation de la zone de conservation voisine, déjà en péril.

Au début du mois, une campagne de consommateurs allemands a appelé les supermarchés à boycotter les baies cultivées près des marais.

La sécheresse prolongée et l'irrigation illégale ont asséché ce havre de paix pour la faune et la flore dans le sud-ouest du pays. Les scientifiques affirment que les besoins en eau des producteurs de baies ne font qu'aggraver le problème.

La campagne menée sur le site allemand de pétitions en ligne Campact avait été signée par 150 000 personnes à la date de mercredi.

L'association espagnole des producteurs de fraises, Interfresa, l'a qualifiée d'"insidieuse et préjudiciable à l'industrie des fraises et des fruits rouges".

Que se passe-t-il dans le parc national de Donana ?

Le parc national de Donana est situé sur une réserve d'eau souterraine de 2 700 km², l'une des plus grandes de ce type en Europe et dont la superficie équivaut à près de deux fois celle de Londres.

Alors que l'Espagne souffre de la sécheresse et de températures anormalement élevées, les lagunes et la biodiversité du parc sont en train de s'épuiser.

Cette année, l'Espagne a enregistré le mois d'avril le plus sec et le plus chaud depuis le début des relevés et de nombreuses régions ont également connu un mois de mai exceptionnellement chaud. De grandes parties du pays sont en alerte à la sécheresse et certaines sont confrontées à une situation d'urgence en termes de disponibilité de l'eau.

La légalisation de la culture des fraises va "dévaster" les zones humides de Donana

Depuis les années 1960, les zones humides sont également menacées par l'agriculture intensive dans la région environnante, où les serres et les canalisations puisent l'eau dans des puits parfois forés illégalement.

Cela entraîne "une pénurie et une pollution profondes des eaux de surface, une surexploitation des eaux souterraines, un surpâturage et des incendies de forêt récurrents", ont écrit les scientifiques Luis Santamaría et Julia Martin-Ortega dans un article publié dans Nature Water.

Les masses d'eau permanentes de la zone de conservation diminuent et la végétation des marais se détériore.

"Ce modèle de dégradation incessante atteint un point de non-retour", ajoutent les scientifiques.

En mars, le gouvernement régional a adopté un projet de loi légalisant l'occupation informelle des terres pour la culture intensive de fraises irriguées.

Quelques semaines plus tard, il a également publié une évaluation positive de l'impact environnemental d'un vaste projet immobilier et d'un terrain de golf qui épuiseraient encore davantage l'eau de Donana.

Les scientifiques, les défenseurs de l'environnement et le gouvernement espagnol ont vivement critiqué le projet de loi sur l'agriculture.

"Non seulement il ne facilite pas l'adoption de mesures urgentes indispensables pour inverser la situation, mais, combiné à d'autres politiques erronées, il compromet les efforts passés et présents visant à assurer la survie à long terme de Donana", ont écrit M. Santamaría et M. Martin-Ortega.

Pourquoi les militants allemands appellent-ils au boycott des fraises espagnoles ?

La culture des fraises, qui consomme beaucoup d'eau, a également suscité un tollé en Allemagne.

Elle souligne l'énorme volume de fraises espagnoles vendues dans le pays et demande à Edeka, Lidl et d'autres supermarchés de cesser de vendre des baies importées cultivées à proximité de la réserve naturelle menacée.

La province de Huelva, où se trouve le parc, produit 98 % des fruits rouges espagnols et 30 % de ceux de l'Union européenne. Elle est le premier exportateur mondial de fraises.

Cette pétition intervient alors que le parti d'opposition de droite espagnol a remporté des victoires lors d'élections régionales, notamment en Andalousie, au cours du week-end.

Le parti populaire prévoit une amnistie qui légaliserait l'irrigation supplémentaire autour de Donana, malgré les protestations des écologistes.

Selon les scientifiques, la réduction de la quantité d'eau extraite est l'une des principales solutions pour sauver la zone humide.

Les producteurs de fraises nient avoir recours à l'irrigation illégale

Interfresa nie que les agriculteurs utilisent de l'eau provenant de sources illégales dans le parc national ou que d'énormes quantités d'eau sont pompées, comme l'affirme la pétition. Elle ajoute qu'elle utilise des techniques de pointe pour garantir une utilisation efficace de l'eau.

La pétition indique que les exploitations les plus proches de Donana se trouvent à 35 km et que la grande majorité des entreprises du secteur des baies se trouvent à 100 km ou plus de la zone. Cela signifie que seule une petite partie des exploitations agricoles utiliserait le système d'irrigation qui sera légalisé si la loi est approuvée.

Le mois dernier, 26 personnes ont été arrêtées pour avoir exploité des puits illégaux afin de cultiver des fruits tropicaux dans la région d'Axarquia, en Andalousie, à 260 km à l'est de Donana, où sévit la sécheresse.