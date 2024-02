La lauréate du trophée a été choisi par un jury composé de 59 journalistes automobiles de 22 pays européens.

La Renault Scenic E-Tech a remporté le prestigieux prix de la "Voiture de l'année" 2024, devançant BMW et Peugeot avec un total de 329 points.

La lauréate a été dévoilé lors de l'ouverture du salon de l'automobile de Genève, qui a fait son retour sur la scène internationale après quatre ans d'absence.

Le SUV électrique français était en concurrence avec la BMW Série 5 et la Peugeot 3008, qui occupent respectivement les deuxième et troisième places, laissant derrière elles les quatre modèles BYD Seal, Kia EV9, Toyota C-HR et Volvo EX30.

D'après les votes, le modèle Renault était le favori en Turquie, en Hongrie, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie, au Luxembourg et en Belgique.

Une voiture familiale 100 % électrique

En raison de la difficulté de combiner efficacement la taille d'une voiture familiale et la puissance dont elle a besoin pour être soutenue par un moteur entièrement électrique, ce segment du marché a encore de la place pour se développer.

Le Renault Scenic E-tech a déjà été qualifié de concurrent sérieux du Tesla Model Y en termes de prix et d'autonomie, puisque le modèle de la marque française offre jusqu'à 610 km avec sa batterie électrique longue portée la plus puissante. Le prix de départ en France est de 39 990 euros.

"L'obtention du prestigieux prix "The Car of the Year" ("Voiture de l'année") est une grande fierté pour tous les membres du Groupe Renault et pour la marque Renault", a déclaré Fabrice Cambolive, PDG de Renault, dans un communiqué.

"Cette reconnaissance démontre que nous avons fait les bons choix : une autonomie record, une habitabilité généreuse et accueillante, le tout avec une empreinte environnementale maîtrisée ! Si l'on ajoute le plaisir de conduire et les équipements de la voiture à vivre comme le nouveau toit panoramique Solarbay ou le système OpenR Link de dernière génération avec les systèmes Google intégrés, Scenic a tous les atouts pour conforter sa position sur le marché européen des véhicules électriques."

Les premiers modèles devraient être livrés dans le courant de l'année.

Le 100e anniversaire du salon de l'automobile de Genève

Après quatre années d'absence du calendrier des événements internationaux, principalement en raison de la pandémie de COVID-19, le Salon international de l'automobile de Genève (GIMS) célèbre son 100e anniversaire.

Cet anniversaire coïncide avec le 60e anniversaire de la remise du prix de la "Voiture de l'année", qui a eu lieu le jour de l'ouverture du salon de l'automobile.

"Après une longue absence de quatre ans, le Salon international de l'automobile de Genève est de retour", a assuré Alexandre de Senarclens, président de l'organisateur de l'événement, le "Comité permanent du Salon international de l'automobile", une fondation à but non lucratif basée à Genève.

"Nous sommes ravis de pouvoir accueillir à nouveau les constructeurs et les visiteurs à Palexpo avec un format innovant. Nous nous engageons dans un processus de reconstruction dynamique et entrepreneurial, et l'ambition est de faire croître le salon d'année en année".

L'événement de cette année promet 15 premières mondiales et européennes de véhicules, ainsi que d'autres événements et exposants, dont le constructeur automobile chinois "BYD" et "Formula 1 Merchandising".

L'événement sera ouvert au public jusqu'au 3 mars 2024, à Palexpo, Genève, en Suisse.