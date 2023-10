Espagne : 400 chats et chiens secourus dans un coup de filet contre des trafiquants

Par Euronews avec AFP

13 personnes ont été arrêtées et 400 animaux secourus, lors d’une opération qui a démantelé un réseau qui avait des ramifications à Madrid et Barcelone.

Plus de 400 animaux de compagnie, principalement des chiens et des chats, ont été secourus en Espagne lors d’une opération menée contre un réseau de trafiquants.

Treize arrestations ont été réalisées, dévoilant une organisation criminelle opérant entre Madrid, Barcelone, Andorre et l'Est de l'Europe. Les suspects font face à des accusations de maltraitance animale, de fraude, de contrefaçon de documents et de blanchiment d'argent.

Les animaux, vendus dans un commerce du centre de Barcelone, étaient acheminés et maintenus dans de minuscules caisses et des conditions insalubres. Au moins 30 animaux étaient malades, selon les forces de police.

Une nouvelle loi sur le bien-être animal, entrée en vigueur en Espagne en septembre, interdit l'achat d'animaux de compagnie en magasin ou en ligne.

Le gouvernement espagnol considère que le trafic illégal d'animaux peut présenter des risques pour la santé publique, et transmettre des parasites et les maladies infectieuses parmi les animaux, le bétail et les êtres humains.