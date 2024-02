Le gouvernement français tente d'apaiser les agriculteurs alors qu'ils se rapprochent de Paris

Les marges de vente des produits agricoles et la concurrence déloyale des importations sont deux des sujets de protestation des agriculteurs.

Les convois de tracteurs se rapprochent de Paris, de Lyon et d'autres grandes villes françaises, alors que la police a arrêté 18 personnes à la sortie de la capitale mercredi. La semaine dernière, une femme et sa fille adolescente sont mortes dans le sud de la France après qu'une voiture a percuté un barrage routier où elles se trouvaient.

Les tensions montent rapidement et le président du plus grand syndicat agricole français, la FNSEA, Arnaud Rosseau, a appelé au _"calme et à la raison" _face à la colère croissante. Il a reconnu que de nombreuses questions européennes ne pouvaient être _"_résolues en trois jours".

La France s'est empressée de faire des concessions, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal ayant déclaré mardi qu'il était prêt à résoudre la crise.

Mais malgré les rencontres entre les fonctionnaires et les agriculteurs, les manifestations s'étendent à toute l'Europe.

Comment la France tente-t-elle de faire la paix avec les agriculteurs ?

Le Premier ministre Gabriel Attal a déclaré mardi à l'Assemblée nationale qu'il était prêt à résoudre la crise, ajoutant qu'"il y a et il doit y avoir une exception agricole française".

Il ajoute qu'il va mettre en place des contrôles sur les produits alimentaires importés afin de garantir une "concurrence loyale". En particulier, précise-t-il, afin de s'assurer que les réglementations soient appliquées de la même manière aux agriculteurs français qu'aux produits importés.

L'un des principaux griefs des agriculteurs concerne l'accord commercial conclu entre l'UE et le Mercosur, le bloc sud-américain composé de l'Argentine, du Brésil, de l'Uruguay et du Paraguay. Ils craignent de ne pas pouvoir concurrencer les importations de produits agricoles bon marché, qui ne sont pas soumis aux mêmes normes réglementaires.

Une pancarte indique "Paris, laissez passer nos agriculteurs" alors que des gendarmes font face à des agriculteurs, à Chilly-Mazarin, au sud de Paris. AP Photo/Christophe Ena

L'accord commercial fait l'objet de négociations depuis plus de vingt ans et un accord a été annoncé en 2019. Mais il n'a jamais été mis en œuvre en raison des nouvelles exigences environnementales de l'UE, notamment en ce qui concerne la déforestation et le changement climatique.

La France s'oppose depuis longtemps à l'accord, le président Emmanuel Macron ayant déclaré par le passé qu'il ne pouvait pas imposer de règles environnementales aux agriculteurs français alors que les importations de produits agricoles en provenance d'autres pays n'étaient pas tenues de respecter les mêmes normes.

Les groupes de défense de l'environnement se sont également opposés à l'accord, en mettant l'accent sur l'impact climatique qu'aurait l'importation d'un plus grand nombre de produits, comme le bœuf, en provenance du Mercosur.

Le gouvernement français a déclaré mardi que les négociations entre l'UE et le Mercosur avaient été interrompues après que le président Emmanuel Macron les a convaincues d'enterrer l'accord. Il affirme que la Commission a reconnu qu'il était impossible de les conclure dans les circonstances actuelles.

La Commission, cependant, affirme que les négociations sont toujours en cours.

Gabriel Attal a également répondu aux inquiétudes concernant la marge de bénéfice des agriculteurs, en déclarant qu'une loi visant à garantir que les agriculteurs reçoivent leur juste part des bénéfices des détaillants sera mieux appliquée. Des contrôles sont actuellement effectués et les détaillants qui ne respectent pas les règles se verront infliger des amendes dès maintenant.

Le Premier ministre a également promis une aide d'urgence aux producteurs de vin en difficulté.

Une réduction des taxes sur le carburant agricole utilisé dans les tracteurs et autres machines agricoles ainsi que des promesses de simplification de la bureaucratie environnementale ont déjà été proposées la semaine dernière pour apaiser les agriculteurs français.

Malgré cela, les manifestants continuent de se rapprocher des grandes villes comme Paris et Lyon, bloquant les routes et provoquant d'importants embouteillages. Nombre d'entre eux, dont la FNSEA, restent sceptiques quant à la capacité du gouvernement à répondre à leurs demandes.

L'UE retarde l'adoption de règles sur la préservation des terres pour la nature

Les agriculteurs viennent d'obtenir leur première concession de la part de l'UE, puisque les règles relatives à la mise en jachère des terres en vue de restaurer les sols et d'accroître la biodiversité devraient être reportées.

Ces règles imposeraient aux agriculteurs de laisser entre 4 et 7 % de leurs terres inutilisées ou en jachère pour permettre à la nature de se régénérer, sous peine de se voir refuser des subventions de l'UE.

Une nouvelle proposition de la Commission européenne, présentée mercredi, recommande désormais de reporter à 2025 l'introduction de ces règles sur les terres en jachère.

Lundi, les agriculteurs ont encerclé Paris, utilisant leurs tracteurs pour bloquer les autoroutes. AP Photo/Christophe Ena

"La proposition de la Commission, envoyée aujourd'hui aux États membres qui la voteront lors d'une réunion du Comité, apporte une première réponse politique concrète aux préoccupations des agriculteurs en matière de revenus", déclare la Commission dans un communiqué.

"Elle fait également suite aux demandes formulées par plusieurs États membres lors des réunions du conseil de l'Agriculture".

Maroš Šefčovič, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du marché vert européen, avance que la décision de retarder les règles a été prise car les agriculteurs ont connu une année exceptionnellement difficile en raison du changement climatique et des conditions météorologiques extrêmes.

"J'ai rencontré le président de l'Andalousie, il m'a dit que les réservoirs d'eau sont à un niveau de 20 % ou, dans certaines parties de l'Andalousie, de 4 %", a-t-il déclaré lors d'un point de presse.

"Quels changements majeurs cela nécessite-t-il pour soutenir l'agriculture et le modèle économique ? Quels sont les pourcentages perdus dans le PIB ?", s'interroge-t-il.

En Grèce, les agriculteurs ont perdu plus de 20 % de leurs revenus annuels à cause des incendies et des inondations.