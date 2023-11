Le réchauffement climatique impacte le bien-être mental des agriculteurs européens

Par Lauren Crosby Medlicott

La sécheresse et les inondations dues au changement climatique nuisent aux moyens de subsistance et à la santé mentale des agriculteurs européens.

PUBLICITÉ

Ces dernières années, l'agriculture européenne a été impacté par une augmentation des inondations, des sécheresses et des vagues de chaleur.

La crise climatique entraîne déjà des pertes économiques pour les agriculteurs et le secteur agricole et, si l'on n'intervient pas, la situation va encore s'aggraver.

Les données scientifiques ne laissent planer aucun doute. "En Europe et dans le monde entier, le niveau de risque pour le système alimentaire, le fonctionnement des écosystèmes et la santé humaine est considérablement accru par des niveaux de réchauffement plus élevés", affirme le Dr Peter Alexander, maître de conférences en agriculture et systèmes alimentaires à l'université d'Édimbourg.

Les agriculteurs de toute l'Europe ont la responsabilité de nourrir le continent - un lourd fardeau à porter sous le poids du changement climatique.

En Europe, Peter Alexander s'inquiète surtout pour les pays du sud, qui sont confrontés à des saisons sèches et chaudes plus marquées, suivies d'inondations intenses.

Les agriculteurs portugais sont stressés par les étés et les hivers secs.

Maaike Smits est un producteur laitier qui possède un troupeau de 500 bovins (vaches, génisses et bœufs, c'est-à-dire des mâles castrés) dans le sud du Portugal.

Cette année, il a vu l'été chaud et sec se prolonger jusqu'en octobre, avant de glisser vers un hiver sec. "Les températures extrêmement chaudes sont une source de stress pour nos animaux", explique-t-il. "Nous avons dû investir autant que possible dans la ventilation et dans un système d'arrosage pour les vaches".

En consacrant plus d'argent à l'entretien des vaches, il obtient moins de bénéfices en retour.

"Je suis inquiet et stressé parce que le prix du lait ne couvre pas les coûts", dit-il. "Et cela ne nous permet pas d'investir dans l'amélioration de l'exploitation, du bien-être des animaux ou des travailleurs".

Il s'endort la nuit en s'inquiétant de la sécheresse estivale et hivernale, qui fait qu'il n'y aura pas assez d'eau pour les cultures d'été ou pour l'abreuvement des vaches. Les pénuries d'eau entraînent également un manque d'ensilage de maïs (utilisé pour nourrir le bétail), ce qui fait grimper le coût de la nourriture pour les animaux. D'autres agriculteurs proches de lui à Ermidas-Sadoare disent la même chose.

Le gouvernement portugais a promis une aide financière aux agriculteurs, mais Maaike Smits pense que cette aide ne fera qu'"atténuer" les difficultés au cours des prochaines années. Il ne pense pas qu'il s'agisse d'une solution à long terme.

Les agriculteurs italiens victimes des inondations

En Émilie-Romagne, en Italie, Matteo Pagliarani raconte que les inondations du mois de mai ont fait des ravages dans son exploitation familiale, qui abrite à la fois des cultures et du bétail.

"Nous avons perdu nos raisins, environ 20 hectares de terres, et l'abri pour nos animaux", explique cet agriculteur de 29 ans. "Certains voisins ont perdu encore plus".

Les inondations ont été suivies d'un été de chaleur intense et sèche. "Ces deux dernières années, le temps a été très sec", explique-t-il. "Le temps est changeant - ce n'est ni sûr ni sécurisé".

En raison de l'imprévisibilité du temps, il est difficile pour Matteo Pagliarani de savoir quel est le meilleur moment pour ensemencer ses cultures et ses chaînes d'approvisionnement sont perturbées.

Si les effets du changement climatique ont incité Matteo Pagliarani à se renseigner sur la résilience de l'eau et la protection des plantes dans son exploitation et à les mettre en œuvre, il craint que les membres de sa communauté agricole rurale ne choisissent de s'installer dans des zones plus "sûres".

"Les agriculteurs se sentent très mal", confie-t-il. "Ils pourraient partir à la recherche d'une situation plus confortable. Nous avons très peur pour l'Italie si les gens continuent à quitter les zones rurales".

En tant que vice-président de l'Organisation européenne des jeunes agriculteurs, Matteo Pagliarani estime qu'il faut apporter davantage de bien-être et de soutien pratique aux jeunes agriculteurs.

PUBLICITÉ

"Les jeunes agriculteurs sont l'avenir de la terre", affirme-t-il. "Nous devons investir, les soutenir et croire en eux".

La ferme de Matteo Pagliarani, en Émilie-Romagne (Italie), a été endommagée par des conditions météorologiques extrêmes Matteo Pagliarani

Les agriculteurs d'Europe du Nord sont eux aussi confrontés à des conditions météorologiques extrêmes

Si l'Angleterre ne connaît pas les mêmes longs mois de chaleur extrême que les pays du sud de l'Europe, les agriculteurs s'inquiètent des fortes inondations qui s'abattent constamment sur leurs exploitations.

Rebecca Mayhew possède une ferme dans le Norfolk où elle élève des moutons, des porcs et des chèvres, et où elle cultive également des plantes.

Lors de la tempête Ciarán, l'une des nombreuses qui ont frappé le Royaume-Uni cette année, Rebecca Mayhew se souvient d'être restée "pratiquement debout toute la nuit", inquiète.

"J'attendais que le courant soit coupé", confie-t--elle. "Si nous n'avons pas d'électricité, nous ne pouvons pas traire, nous ne pouvons pas faire fonctionner les réfrigérateurs et nous ne pouvons pas ouvrir l'entreprise. C'est un véritable cauchemar".

PUBLICITÉ

Ces dernières années, Rebecca Mayhew a observé des changements de saison et des conditions météorologiques plus extrêmes, chaudes et humides, sur son exploitation dans un laps de temps plus court, ce qui rend son esprit et son corps très anxieux.

"Je n'ai jamais su ce qu'était une crise de panique", confie-t-elle. "C'est un moment où le cœur s'emballe et où le souffle se fait court. J'ai eu un cancer et je n'ai jamais ressenti la même anxiété qu'aujourd'hui. C'est un véritable coup de massue".

Rebecca Mayhew a connu des conditions météorologiques plus extrêmes, chaudes et humides, dans sa ferme du Norfolk, au Royaume-Uni Rebecca Mayhew

Les ouvriers agricoles craignent pour l'avenir de leur travail

Les changements climatiques en Europe n'affectent pas seulement les agriculteurs, mais aussi leurs ouvriers.

Cet été, plusieurs ouvriers agricoles sont morts dans les champs qu'ils travaillaient, victimes de la forte chaleur du soleil.

Ivan Ivanov, secrétaire politique chargé de l'agriculture à l'EFFAT, la Fédération européenne des syndicats des secteurs de l'Alimentation, de l'Agriculture et du Tourisme, a déclaré que les températures extrêmes ont entraîné de nombreux cas de stress thermique et d'insolation.

PUBLICITÉ

L'arrêt de travail pour cause de chaleur "pourrait avoir des conséquences financières importantes pour les travailleurs et leurs familles en termes d'absence d'indemnités de maladie, de coûts de traitement, etc".

Il ajoute qu'il s'inquiète des cas de cancer de la peau que nous verrons à l'avenir en raison de l'augmentation des rayons UV.

Malgré les risques liés à leur travail, les travailleurs agricoles doivent souvent persévérer dans leurs conditions de travail.

"Si je ne travaille pas, je ne suis pas payé", explique Aabass Echmouti, cueilleur d'agrumes à Valence, à Euronews Green. "Je continue à travailler parce que j'ai peur de l'avenir de mon travail. Ma vie, ma famille et ma santé dépendent de mon travail".

Aabass Echmouti indique également que les derniers mois de faibles pluies, suivies de fortes inondations, endommagent les fruits, ce qui le laisse sans travail ni revenu.

PUBLICITÉ

"Les travailleurs n'ont pas l'autonomie nécessaire pour façonner et organiser eux-mêmes leurs conditions de travail de manière à les protéger des risques liés au changement climatique", explique Ivan Ivanov. "Il s'agit d'un devoir des employeurs qui est malheureusement souvent négligé dans l'agriculture.

Pour protéger les agriculteurs et les travailleurs agricoles, les pays doivent comprendre l'impact du changement climatique sur la santé mentale des agriculteurs.

Comment les pays européens s'occupent-ils de leurs agriculteurs ?

En Finlande, le gouvernement a appris que 40 % des agriculteurs considéraient leur travail comme une charge mentale, et que 13 % d'entre eux déclaraient souffrir de dépression.

La réponse de l'État consiste à s'assurer que les agriculteurs savent où ils peuvent trouver de l'aide. Les agriculteurs qui luttent contre les changements structurels dans l'agriculture, la forte baisse de la rentabilité de l'agriculture et les conditions météorologiques extrêmes peuvent se tourner vers les services de santé au travail et l'institution d'assurance sociale des agriculteurs.

En revanche, le gouvernement britannique a annoncé que les agriculteurs touchés par les inondations n'avaient pas besoin d'un soutien ciblé en matière de santé mentale, alors que les ceux d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord ont confié que l'augmentation des inondations pesait lourdement sur leur bien-être psychique.

PUBLICITÉ

En France, une enquête récente a révélé que le taux de suicide chez les agriculteurs était supérieur de 20 % à la moyenne nationale.

La profession étant sous pression, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour examiner et répondre à l'ampleur des besoins des agriculteurs européens en matière de santé mentale. C'est ce qu'affirme Alun Jones, représentant du Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes.

"Il faut s'occuper des agriculteurs", a-t-il souligné l'an dernier aux membres de la commission de l'agriculture du Parlement européen. "Ce sont eux qui produisent notre nourriture et ils sont soumis à de multiples facteurs de stress. Il ne s'agit pas seulement de risques et d'accidents, mais aussi de leur bien-être psychosocial".