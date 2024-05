Le nouveau design des bouchons en plastique des bouteilles de boissons a suscité la colère de certains consommateurs, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette initiative ?

Ouvrir une boisson bien fraîche par une chaude journée est l'un des grands plaisirs de la vie, mais cet été, l'expérience sera différente.

En effet, les bouteilles en plastique en Europe sont en train de changer en raison des nouvelles règles de l'UE.

Vous avez peut-être déjà rencontré les nouveaux bouchons en plastique qui sont attachés à la bouteille.

Si ce n'est pas le cas, ce le sera bientôt, car leur déploiement sera généralisé en Europe à partir du mois de juillet.

Voici les raisons de ce changement et ce que les gens pensent du nouveau design.

C'est quoi, ce nouveau design du bouchon de bouteille en plastique ?

Le nouveau design est assez simple. Au lieu des bouchons à vis détachables auxquels nous étions habitués jusqu'ici, maintenant des bandes de plastique supplémentaires relient le bouchon à la bouteille.

Coca-Cola a été l'un des premiers à adopter ce changement en le déployant dans toute l'Europe au cours de l'année écoulée.

"Ce petit changement peut avoir un impact important, car il garantit que les consommateurs recyclent nos bouteilles et qu'aucune capsule n'est oubliée", a déclaré Agnese Filippi, directrice de Coca-Cola Irlande, avant l'introduction de la capsule.

Les consommateurs ne sont pas satisfaits des nouveaux bouchons

Coca-Cola et d'autres grandes sociétés de boissons n'ont pas toujours été aussi ouvertes à la modification du design de leurs bouteilles.

Lorsque les règles imposant ce changement ont été annoncées pour la première fois par l'UE en 2018, elles ont riposté en affirmant que cela entraînerait une augmentation de la quantité de plastique et aurait un coût pour les fabricants.

Maintenant qu'elles ont été déployées sur tout le continent, certains consommateurs sont également contrariés par le nouveau design.

Ils se sont rendus sur les réseaux sociaux pour se plaindre du fait que le bouchon les frappe au visage lorsqu'ils boivent et qu'il rend les boissons plus difficiles à verser.

"Il s'agit de la deuxième pire idée que l'UE ait eue au cours des dix dernières années".

"Quelqu'un d'autre s'est-il dit qu'il était devenu incapable d'ouvrir le bouchon d'une bouteille en plastique... sans savoir qu'une nouvelle loi a été adoptée pour les conserver à des fins de recyclage. Je pensais que j'étais faible"

Pourquoi le bouchon est-il fixé sur ma bouteille en plastique ?

Tous les États membres de l'Union européenne sont tenus d'éliminer progressivement les capsules détachées d'ici au mois de juillet pour les bouteilles de boissons en plastique d'une contenance inférieure ou égale à trois litres. Cette mesure fait partie d'une directive européenne annoncée en 2018 qui vise à réduire les déchets plastiques à usage unique.

L'interdiction des bouchons détachés s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large de lutte contre les déchets plastiques en Europe.

Le bloc affirme que les bouchons sont l'un des produits plastiques à usage unique les plus jetés sur les plages.

À l'heure actuelle, de grandes quantités ne sont pas recyclées et finissent dans nos océans. Les chercheurs estiment que la production et l'incinération du plastique ont rejeté plus de 850 millions de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère en 2019.

Les nouveaux bouchons en plastique font partie d'une série de mesures prises par l'UE.

Les emballages des fruits et légumes frais, des articles de toilette des mini-hôtels et de la restauration rapide dans les restaurants seront bientôt interdits en vertu d'une législation adoptée en mars. Il s'agit toutefois d'une bataille difficile, compte tenu des importants efforts de lobbying déployés contre de telles mesures et de la nervosité qui a récemment entouré le Green Deal européen.

L'espoir est que, si le bouchon est attaché, les gens seront moins enclins à les jeter, car, dans ce cas, il faudrait jeter toute la bouteille avec.

Les États membres de l'UE sont libres de fixer leurs propres exigences en matière de conception, à condition que "les bouchons et couvercles restent attachés aux conteneurs pendant la phase d'utilisation prévue des produits". Le design que nous voyons actuellement sur des boissons comme Coke n'est donc pas le seul possible, même s'il sera le plus courant compte tenu de leur domination du marché. D'autres grandes sociétés de boissons ont déjà adopté le design de Coke.

Pourquoi le Royaume-Uni a-t-il aussi de nouveaux bouchons... après le Brexit ?

Bien que l'UE ait décidé de s'en débarrasser, cette mesure a eu des répercussions dans d'autres pays. Les entreprises produisent en masse des bouteilles et des bouchons, si bien qu'il est compliqué de créer des styles différents pour chaque pays. Par conséquent, les grandes sociétés de boissons déploient également les nouveaux bouchons dans les pays non membres de l'UE, comme le Royaume-Uni, même si elles n'y sont pas légalement obligées.