"Le fait que nous battions constamment des records de chaleur est un facteur massif et indéniable que l'on ne peut ignorer", déclare un prévisionniste.

L'Europe s'apprête à vivre sa première vague de chaleur de l'été : l'Allemagne et les pays nordiques devraient connaître des températures exceptionnellement élevées la semaine prochaine.

Le risque de canicule aux Jeux olympiques de Paris a donné des sueurs froides aux organisateurs quant à la sécurité des athlètes. L'Espagne se prépare à un nouvel été caniculaire et publie une nouvelle carte permettant de prévoir plus précisément les vagues de chaleur. Les villes du continent se préparent à faire face à des chaleurs extrêmes.

Nous venons d'enregistrer 11 mois consécutifs de chaleur record et les températures de surface de la mer dans l'Atlantique Nord ont atteint leur niveau le plus élevé depuis au moins 40 ans.

On comprend donc pourquoi les prévisions annoncent que le continent pourrait connaître un nouvel été exceptionnellement chaud, voire le plus chaud jamais enregistré.

Que savons-nous du temps qu'il fera en Europe cet été et pouvons-nous nous attendre à des chaleurs extrêmes sur l'ensemble du continent ?

L'été sera-t-il exceptionnellement chaud en Europe ?

Personne n'a de boule de cristal lorsqu'il s'agit de vagues de chaleur ou de conditions météorologiques extrêmes. Mais les conditions météorologiques passées peuvent donner quelques indices aux prévisionnistes.

"Il est incroyablement difficile de prédire avec précision le temps qu'il fera des mois à l'avance, sans parler des semaines et parfois des jours à venir", explique Tamsin Green, météorologue au sein du service de prévision Weather & Radar.

En effet, le temps en Europe est extrêmement changeant et les facteurs d'influence sont innombrables.

Les météorologues peuvent toutefois étudier les modèles et les données météorologiques pour dégager des tendances générales, notamment les moyennes mensuelles de température. Actuellement, il semblerait que les mois de juin, juillet et août soient tous supérieurs à la moyenne en termes de température, selon Green.

Des clients profitent du soulagement apporté par un ventilateur alors qu'ils sont assis dans un bar du centre de Rome. AP Photo/Andrew Medichini

Les conditions météorologiques varient également d'un bout à l'autre du continent, ce qui rend difficile la prévision d'un "été chaud". Selon M. Green, il y aura probablement des points chauds dans le sud et l'est de l'Europe.

L'Europe occidentale pourrait connaître des précipitations moyennes en juin, puis des précipitations supérieures à la moyenne pour l'Europe méridionale en juillet, mais des conditions plus sèches à l'est. Le mois d'août, ajoute-t-elle, devrait être plus sec et plus calme sur la majeure partie du continent.

Mme Green rappelle toutefois qu'il ne s'agit que de moyennes. Cela signifie qu'il peut y avoir des fluctuations importantes ou des extrêmes dans ces conditions.

Quels sont les facteurs qui influencent le climat de l'Europe ?

De nombreux facteurs différents influencent le climat changeant de l'Europe. Le monde se trouve actuellement dans une phase de transition entre les phénomènes climatiques El Niño et La Niña, par exemple, qui sont "cruciaux" pour déterminer les schémas météorologiques et de température à l'échelle mondiale.

Cette phase neutre devrait durer au moins jusqu'au début de l'été, mais les effets d'El Niño se poursuivent.

"Ces derniers mois, les températures de l'air et de l'océan sont toujours astronomiques. Elles persistent", explique M. Green.

Bien qu'El Niño se définisse comme des températures de surface de la mer supérieures à la moyenne et une augmentation des précipitations dans le centre et l'est de l'océan Pacifique tropical, il a des effets à l'échelle mondiale.

Un garçon se rafraîchit dans une fontaine publique à Vilnius, en Lituanie. AP Photo/Mindaugas Kulbis

Elle explique que "comme un effet domino", le temps qu'il fait à un endroit peut affecter les conditions à l'autre bout de la planète. Si les précipitations augmentent quelque part dans le monde, elles diminueront ailleurs.

L'Europe, par exemple, reçoit souvent les restes de tempêtes tropicales qui apportent de la pluie et des vents. L'activité des tempêtes dans l'Atlantique, au cours de la saison des ouragans qui s'étend de juin à novembre, risque d'être stimulée par la formation de La Niña dans le Pacifique, qui fait baisser le nombre de tempêtes dans cette région.

L'Europe se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale

Un facteur joue cependant un rôle majeur dans les étés de plus en plus chauds du continent : le changement climatique.

"Un facteur massif, indéniable et incontournable est le fait que nous battons constamment des records de chaleur", explique M. Green.

"Les dix dernières années ont été les dix plus chaudes jamais enregistrées, la majeure partie du réchauffement de la Terre s'étant produite au cours des 40 dernières années. Le mois d'avril 2024 sera le 11ᵉ mois consécutif le plus chaud jamais enregistré".

Selon des données récentes de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et de l'agence européenne pour le climat Copernicus (C3S), l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale depuis 1991. Le continent n'est pas une exception en ce qui concerne les conséquences du changement climatique, et les deux agences préviennent que l'Europe doit faire davantage pour réduire ses émissions et se détourner des combustibles fossiles.

23 des 30 vagues de chaleur les plus graves qu'a connues le continent se sont produites depuis 2000, dont cinq au cours des trois dernières années.

La dernière moyenne quinquennale montre que les températures en Europe dépassent désormais de 2,3 °C les niveaux préindustriels, contre 1,3 °C à l'échelle mondiale.

C'est pourquoi M. Green estime "avec un bon degré de certitude" que 2024 sera probablement une nouvelle année record.

"Malgré les prévisions, les tendances à la hausse des températures mondiales sont indéniables".