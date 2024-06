Par Euronews Green

De nombreuses villes ont connu des températures dépassant les 40°C la semaine dernière avec l'air très chaud en provenance de l'Afrique du Nord.

Les vagues de chaleur à Chypre et en Grèce ont causé la mort de plusieurs personnes, tandis que la Turquie est confrontée aux feux de forêt avec les températures dépassant les 40°C.

Certaines régions du sud de l'Europe ont souffert de températures record en raison de l'air chaud soufflé depuis l'Afrique du Nord.

Des mises en garde ont été émises, car la chaleur a eu des conséquences mortelles pour certains, avec la fermeture d'écoles et d'attractions touristiques.

Les météorologues estiment qu'il pourrait s'agir d'un avant-goût des conditions météorologiques extrêmes à venir cet été.

Les vagues de chaleur en Grèce sont mortelles pour les touristes

La première vague de chaleur de l'été en Grèce a entraîné la fermeture de l'ancienne Acropole aux touristes, la fermeture des écoles et l'envoi de personnel médical dans toute la ville d'Athènes. Les météorologues ont déclaré que cette période de forte chaleur "entrera dans l'histoire" et pourrait être un signe des choses à venir cet été dans le pays.

Au moins cinq touristes, dont le médecin de la télévision britannique Michael Mosley, sont morts en Grèce au cours des dernières semaines.

Selon les médias locaux, un touriste américain porté disparu a été retrouvé mort sur la plage d'une petite île à l'ouest de Corfou dimanche. Les restes d'un touriste néerlandais ont été retrouvés samedi sur l'île de Samos, dans l'est de la Grèce. Ces cas sont les derniers d'une série de cas où des visiteurs ont disparu ou sont tombés malades après avoir fait des randonnées dans des conditions de chaleur extrême.

La semaine dernière, les températures ont dépassé les 40°C dans certaines régions du pays, la Crète atteignant 44,5°C et la péninsule du Péloponnèse 43,9°C, selon le site web de l'observatoire national d'Athènes. Athènes a atteint 42°C et des alertes sanitaires ont été émises.

La plus longue vague de chaleur jamais enregistrée en Grèce a eu lieu l'année dernière, en juillet, lorsque les températures élevées ont duré 16 jours. L'Acropole a également dû fermer ses portes aux touristes pendant cette période de chaleur extrême sans précédent.

Selon certains experts, les vagues de chaleur sont de plus en plus précoces dans le pays. Le météorologue Panos Giannopoulos a déclaré à la chaîne de télévision publique grecque ERT qu'au XXe siècle, "nous n'avons jamais eu de vague de chaleur avant le 19 juin. Nous en avons eu plusieurs au XXIe siècle, mais aucune avant le 15 juin".

Les fortes chaleurs ont commencé à s'atténuer dans l'ensemble du pays, revenant à la moyenne de 31 à 33 °C pour cette période de l'année.

Deux morts à Chypre à la suite d'une insolation en raison de la hausse des températures

Les autorités sanitaires ont annoncé dimanche qu'une deuxième personne âgée était décédée à la suite d'une insolation. Au moins trois autres personnes âgées sont dans un état grave et les hôpitaux ont dû faire face à de nombreux cas d'épuisement par la chaleur, selon les médias locaux.

Le pays a lancé vendredi sa première alerte rouge de la saison, certaines régions ayant atteint 45°C, soit 10°C de plus que la moyenne pour cette période de l'année, établissant ainsi un record pour la journée de juin la plus chaude jamais enregistrée. Les travaux extérieurs lourds et modérés ont également été interrompus par l'inspection du ministère du Travail en raison de la chaleur.

Les classes ont également été interrompues pour les jeunes enfants, suite aux critiques concernant le manque de systèmes de refroidissement dans les écoles.

Les températures sur l'île méditerranéenne ont dépassé les 40°C toute la semaine. Chypre souffre également d'un manque de pluie, le service météorologique du pays ayant déclaré aux médias locaux que 2024 a été jusqu'à présent la dixième année la plus sèche en 123 ans.

En conséquence, les pompiers luttent contre les incendies de forêt, les vents forts entravant leurs efforts dans la zone montagneuse au sud-ouest de la capitale Nicosie. Plus de 3,2 kilomètres carrés de forêt ont été brûlés.

Deux communautés du district de Paphos ont été évacuées la semaine dernière lorsqu'un feu de forêt a menacé leurs maisons. Des avions grecs et jordaniens ont participé à la lutte contre les incendies.

La Turquie frappée par des températures extrêmes et des incendies

La semaine dernière, les températures en Turquie étaient supérieures de 8 à 12°C à la moyenne saisonnière. Les températures maximales ont atteint 40°C et plus dans de nombreuses villes.

À Istanbul, des mises en garde ont été émises à l'intention des groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes et les enfants contre une exposition prolongée au soleil. Les taux d'humidité élevés ont également posé un problème à ceux qui essayaient de se rafraîchir.

Les feux de forêt ont également été un sujet de préoccupation tout au long de la période de canicule, les pompiers s'efforçant de les maîtriser à l'aide d'avions, d'hélicoptères et d'autres engins.

Vendredi, sept provinces de Turquie ont été touchées par des incendies de forêt, mais la plupart d'entre eux ont été maîtrisés avant la fin de la journée.

Le pire de la chaleur est maintenant passé, avec des températures avoisinant les 30°C.

Pourquoi fait-il si chaud dans le sud-est de l'Europe ?

Les vents d'Afrique du Nord qui soufflent de la chaleur et de la poussière dans l'est de la Méditerranée sont à l'origine de cette vague de chaleur inhabituellement précoce en juin. Selon une analyse de l'organisation à but non lucratif Climate Central, le changement climatique a multiplié par cinq les risques de chaleur extrême, et au moins 290 millions de personnes ont souffert de conditions anormalement chaudes.

L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde, selon une analyse du Copernicus Climate Change Service (C3S) de l'Union européenne.

Ces périodes de chaleur extrême ont également un impact majeur sur la santé. Un rapport conjoint de l'Organisation météorologique mondiale des Nations unies et du C3S, publié au début de l'année, a révélé qu'au cours des 20 dernières années, les décès liés aux vagues de chaleur ont augmenté de 30 % en Europe.

Les températures pour le reste de l'été ne devraient pas s'adoucir non plus. Dans ses prévisions saisonnières, le service Copernicus sur le changement climatique (C3S) de l'Union européenne indique que les températures des mois de juillet, août et septembre devraient être supérieures à la moyenne.

La dernière partie de l'été européen devrait être partout plus chaude que la moyenne (avec des chances supérieures à la normale de dépasser le 80e centile de la climatologie pour les moyennes saisonnières), plus sèche que la moyenne dans le sud et plus humide que la moyenne dans l'extrême nord", a déclaré le C3S.