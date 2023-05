Avant un été qui s'annonce "intense", l'UE double sa flotte de lutte contre les incendies

Par Euronews avec AFP

L'Union européenne a doublé les capacités de sa flotte de lutte contre les incendies, avec 28 appareils au total, pour un été qui s'annonce "intense" après d'importants ravages en 2022, a annoncé le commissaire à la Gestion des crises, Janez Lenarcic.

"Cette année est déjà bien plus sèche que la moyenne. Et cette sécheresse, combinée avec la chaleur à laquelle nous nous attendons, est bien sûr un moteur majeur des feux de forêt", s'est inquiété le commissaire slovène lors d'une interview avec l'European Newsroom, regroupant des agences de presse européennes.

La flotte de l'UE passe de 13 à 28 appareils

Après un été 2022 "le plus chaud enregistré en Europe", la présidente de la Commission Ursula von der Leyen avait annoncé en septembre dernier un doublement de la flotte européenne d'avions et d'hélicoptères bombardiers d'eau.

La réserve de l'UE passe ainsi de 13 appareils à 28 (10 Canadair, 14 avions amphibies légers et quatre hélicoptères) positionnés dans 10 Etats membres. En outre, plus de 400 pompiers sont prépositionnés en Grèce, en France et au Portugal.

