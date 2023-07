Par Thibault Spirlet

L'ingérence étrangère et les mouvements anti-LGBTQ+ menacent les perspectives d'adhésion à l'Union européenne des pays des Balkans occidentaux.

Un réseau croissant d'organisations étrangères déverse des centaines de millions d'euros pour alimenter une "guerre culturelle" et faire reculer les droits des personnes LGBTQ+ dans toute l'Europe, ont averti des législateurs européens.

Dans une résolution publiée au début du mois, le Parlement européen a alerté sur l'ingérence étrangère dans tous les processus démocratiques en Europe, soulignant que la plupart des financements étrangers proviennent de Russie et des États-Unis.

Cette ingérence étrangère, associée à la désinformation et aux nombreuses attaques perpétrées par des acteurs étrangers malveillants, devrait s'intensifier à l'approche des élections européennes de 2024 et devenir de plus en plus sophistiquée.

Les députés ont souligné qu'au moins 50 organisations financent aujourd'hui des activités anti-LGBTQ+, s'opposant à ce qu'ils appellent "l'idéologie du genre".

"L'Europe connaît un nombre croissant de mouvements anti-LGBTQ+, ciblant spécifiquement la santé sexuelle et reproductive, les droits des femmes et les personnes LGBTQ+", peut-on lire dans le rapport parlementaire de l'UE. "Ces mouvements génèrent de la désinformation afin d'inverser les progrès en matière de droits des femmes et d'égalité des sexes. Ils recevraient des millions d'euros de financement étranger, public ou privé, y compris de la Russie et des Etats-Unis".

Financement et mode opératoire

Les stratégies employées par ces acteurs étrangers ont évolué au fil du temps, en raison de l'augmentation des financements et de l'intensification des campagnes de désinformation, ont averti les observateurs des droits de l'homme.

Des membres de l'extrême droite américaine et de l'Église orthodoxe russe, deux acteurs majeurs du mouvement anti-LGBTQ+, ont uni leurs forces pour accroître le financement d'acteurs ultra-traditionalistes basés en Europe, avec pour objectif spécifique de cibler les droits des LGBTQ+, selon des sources qui ont accepté de parler à Euronews sous couvert d'anonymat par crainte de représailles.

Au cours de la dernière décennie, des organisations liées à la droite chrétienne, généralement financées par des particuliers proches de l'extrême droite aux États-Unis et des oligarques russes ont créé un réseau d'agences installées dans des institutions de défense des droits de l'Homme à travers l'Europe pour mener une diplomatie antisexiste et infiltrer des positions de pouvoir dans les États membres.

Parmi les autres tactiques utilisées, il y a les poursuites judiciaires abusives visant à supprimer, intimider et réduire au silence les critiques (SLAPPS), le blanchiment d'argent et de réputation, le harcèlement physique, l'envoi d'escadrons de combat rémunérés aux marches LGBTQ+, le piratage des appareils des journalistes à l'aide du logiciel Pegasus et l'utilisation de fermes à trolls diffusant de la désinformation contre les militants LGBTQ+.

Le mouvement prend de l'ampleur : de plus en plus d'organisations d'autres pays, dont la Turquie, l'Arabie saoudite et la Cité du Vatican, resserrent leurs rangs en matière de lobbying et de financement anti-LGBTQ+.

Leurs cibles habituelles sont les minorités dans les pays instables, où elles peuvent exploiter la polarisation pour radicaliser le débat politique et alimenter la violence, selon les sources.

Saper les arguments en faveur de l'adhésion à l'UE

La Gay Pride géorgienne du 8 juillet est le dernier événement LGBTQ+ à avoir été victime d'une ingérence étrangère.

Une foule de près de 2 000 manifestants anti-LGBTQ+ du groupe Alt Info, affilié à la Russie, a pris d'assaut le festival de Tbilissi. La directrice de la Pride, Mariam Kvaratskhelia, a décrit l'attaque comme étant "planifiée à l'avance".

"Je pense vraiment que cette [perturbation] était une action planifiée et coordonnée entre le gouvernement et les groupes radicaux [...]. Nous pensons que cette opération a été planifiée afin de saboter la candidature de la Géorgie à l'UE", a-t-elle déclaré à Reuters.

Des membres d'Alt-Info, une chaîne de télévision ultraconservatrice entretenant des liens étroits avec l'Église orthodoxe géorgienne, avaient déjà perturbé la Tbilisi Pride en 2021. Depuis sa fondation en tant que plateforme médiatique conservatrice en 2019, le groupe a tenté d'étendre son influence politique en créant un parti alternatif à la fois au Rêve géorgien au pouvoir et au Mouvement national uni de l'opposition. Parmi ses objectifs déclarés figure la poursuite de relations plus étroites avec la Russie.

L'attaque d'Alt-Info intervient alors que la Géorgie s'est heurtée à des difficultés dans sa demande d'adhésion à l'UE ces dernières années, malgré un soutien public et politique massif en faveur de l'intégration à l'UE.

Le chemin de l'ancienne république soviétique vers la candidature à l'UE a été ralenti par une politique profondément polarisée et l'influence d'intérêts particuliers dans la vie économique, politique et publique, ainsi que par son conflit territorial avec la Russie dans les régions de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. L'annulation de sa Gay Pride pourrait porter un nouveau coup à ses aspirations européennes.

Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, a condamné les "perturbations violentes", déclarant que "la rhétorique anti-LGBTIQ, la désinformation et la violence n'ont pas leur place dans ces débats". Les contre-manifestations constituent une violation de la liberté d'expression et du droit de réunion pacifique de l'UE, a tweeté l'ambassadrice de l'UE pour le genre et la diversité.

Diviser pour mieux régner

La même tension a éclaté dans les pays des Balkans occidentaux, où les dirigeants se sont efforcés de trouver un équilibre identitaire et politique entre les mouvements nationalistes religieux anti-LGBTQ+ et l'opinion publique pro-européenne et ouverte aux minorités de genre et de sexe.

Bien que ces pays bénéficient généralement d'un soutien politique et public important en faveur de l'adhésion à l'UE, leur progression vers l'adhésion a stagné au cours de la dernière décennie.

Le nationalisme religieux a constitué un défi important, car les dirigeants de l'Église orthodoxe serbe, de l'Église catholique et des autorités islamiques se sont ralliés à leur ciblage des droits des LGBTQ+ et ont formé des coalitions avec des partis politiques conservateurs.

Ces dernières années, les actions anti-LGBTQ+ sont devenues plus violentes, avec des agressions physiques commises par des manifestants ultranationalistes contre des participants à la Pride de Bosnie-Herzégovine en mars de cette année, à la Pride de Belgrade en 2022 et à la Pride de Zagreb en 2021.

La controverse autour d'un veto qui aurait reconnu les unions homosexuelles en Serbie en 2021 n'est qu'un autre exemple de la réaction conservatrice croissante contre les droits des personnes LGBTQ+ dans les pays des Balkans occidentaux.

La partie émergée de l'iceberg

Cette tendance n'est toutefois pas propre aux pays des Balkans occidentaux. En 2021, le Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs (EPF) a mis au jour plus de 707,2 millions de dollars (600 millions d'euros) de financements de groupes anti-LGBTQ+ en provenance des États-Unis, de la Fédération de Russie et d'Europe entre 2009 et 2018.

Le rapport, qui a examiné 117 acteurs de ces financements actifs en Europe, a insisté sur le fait que les résultats n'étaient que la "partie émergée de l'iceberg", car la moitié d'entre eux - 63 - n'avaient pas de données financières existantes.

"Bien sûr, il y a d'énormes lacunes dans les données qui ne peuvent pas être comblées pour le moment, donc 700 millions de dollars sont vraiment la partie émergée de l'iceberg de l'ampleur de ce mouvement antisexiste", a déclaré Neil Datta, secrétaire de l'EPF.

Selon Evelyne Paradis, directrice exécutive d'ILGA-Europe, les efforts du mouvement anti-LGBTQ+ pour polariser davantage le discours public entraînent les gouvernements pro-démocratiques à alimenter les préjugés et la haine envers les personnes LGBTQ+.

"La pratique consistant à faire des personnes LGBTQ+ des boucs émissaires commence à être instrumentalisée à la fois par les partisans et les adversaires de la démocratie. Si vous en faites un marqueur de votre qualité, vous créez ce fossé", a-t-elle déclaré à Euronews."Cette polarisation croissante n'aide pas ce qui devrait être une conversation plus saine et plus calme. Ce qui se passe en ce moment, c'est tout le contraire".

Evelyne Paradis a déclaré que les gouvernements pro-démocratie devaient plutôt aller de l'avant avec leur programme progressiste et éviter les effets pervers de la polarisation financée par l'étranger."Il est très difficile de résister et d'être en mode proactif. Les gouvernements doivent passer outre l'agenda négatif du mouvement antisexiste et continuer à promouvoir notre agenda positif. C'est là que la stratégie de l'opposition fonctionne - elle pousse vraiment tout le monde en mode réactif."