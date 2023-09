Feu vert de l'Union européenne à un nouveau vaccin contre le Covid-19

Par euronews

Après l'Agence européenne des médicaments, la Commission européenne a donné son feu vert à un nouveau vaccin de Pfizer et BioNTech, pour lutter contre un sous variant de omicron.

La Commission européenne a donné son feu vert à un nouveau vaccin de Pfizer et BioNTech, à l'approche de l'hiver. Si, depuis début mai, l'Organisation mondiale de la santé ne considère plus le Covid-19 comme une urgence sanitaire mondiale, le virus continue de circuler partout. Le nouveau vaccin à ARN messager, appelé Comirnaty Omicron XBB.1.5, est destiné à prévenir le Covid-19 chez les adultes et les enfants à partir de six mois. Une seule dose suffira et ciblera le sous variant omicron XBB 1.5.