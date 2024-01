Dans un rapport publié mercredi, la Cour des comptes européenne estime que la pollution des voitures diesel et à essence est restée au même niveau ces dix dernières années. Si les moteurs sont plus efficaces, les véhicules récents sont plus lourds et plus puissants.

PUBLICITÉ

L'Union européenne n'est pas parvenue ces dix dernières années à réduire les émissions de CO2 des voitures particulières équipées de moteurs à combustion. C'est la conclusion du dernier rapport publié mercredi par la Cour des comptes européenne.

Le document souligne pourtant que les constructeurs automobiles sont soumis à des règles plus strictes concernant la pollution des véhicules. Si les modèles à essence et diesel récents disposent de technologies plus respectueuses de l'environnement, ces voitures sont aussi plus grandes et plus puissantes ce qui maintient un niveau élevé d'émission de particules polluantes.

"Le marché des SUV s'est considérablement développé. Les voitures sont de plus en plus lourdes, même si les moteurs sont de plus en plus efficaces. Le poids de ces voitures, les mesures de sécurité et les autres équipements qui sont ajoutés aux voitures les rendent plus ou moins identiques. C'est une autre raison pour laquelle il n'y a pas eu de diminution des émissions pour les voitures à essence et diesel", précise Jindrich Dolezal, auditeur principal de la Cour des comptes européenne.

Selon le rapport, les émissions sont restées identiques ces dix dernières années pour les voitures diesel, quand la pollution des moteurs à essence a légèrement diminué de 4,6%. Sur la même période, les véhicules ont vu leur poids augmenter de 10% en moyenne et leur puissance a progressé de 25%.

La véritable diminution de cette pollution s'explique par le déploiement des voitures électriques. Toutefois, l'Union est confrontée à des défis commerciaux et géopolitiques pour accéder aux matières premiers nécessaires à la fabrication des batteries.

"Les fonds de l'UE sont principalement destinés aux énergies renouvelables afin d'augmenter la densité de l'infrastructure de recharge. Il y a aussi la loi sur les matières premières, qui devrait permettre d'améliorer la sécurité des matières premières pour la production des batteries", explique Jindrich Dolezal.

"Je pense donc que l'UE a récemment commencé à changer complètement d'orientation et que tous les investissements sont destinés à des produits propres", ajoute-t-il.

La pollution engendrée par les transports a augmenté ces dernières années. En 2021, elle représentait 23% des émissions totales de gaz à effet de serre de l'UE.