Par Maria Psara, Alice Tidey

Les pays européens ne doivent pas commettre la même erreur que l'Estonie avant la Seconde Guerre mondiale et investir massivement dans la défense pour éviter d'être pris au dépourvu, a déclaré la Première ministre estonienne à la veille d'une réunion des dirigeants de l'UE.

C’est un sinistre avertissement lancé par la Première ministre estonienne. Kaja Kallas estime que certains pays européens pourraient être pris pour cible par la Russie si l'Ukraine perdait la guerre.

Elle répondait aux questions d’un groupe restreint de journalistes, dont Euronews, à la veille du sommet de deux jours à Bruxelles, où le soutien à l'Ukraine et la défense européenne figurent en tête des priorités.

"Si nous ne voulons pas que cette guerre aille plus loin, nous devons vraiment aider les Ukrainiens à se défendre. Ce n'est clairement pas seulement (l') architecture de sécurité européenne qui est en jeu, mais également l'architecture de sécurité mondiale".

"Si nous aidons réellement l'Ukraine, nous n'avons pas à nous inquiéter de savoir qui sera le prochain. Mais si l'Ukraine tombe, il y aura une pause de quelques années et nous verrons cela à plus grande échelle, en particulier lorsque nous n'investissons pas dans la défense", souligne-t-elle.

Elle appelle les pays membres de la coalition Ramstein, qui comprend des Alliés de l'OTAN, l'UE et 15 autres États du monde entier, à consacrer 0,25 % de leur produit intérieur brut à l'aide militaire à l'Ukraine. Cela, selon elle, cela "contribuera grandement à la victoire de l'Ukraine sur la Russie".

Mais elle exhorte également les pays européens à renforcer leurs propres systèmes de défense, en établissant un parallèle avec l'entre-deux-guerres.

« Quand tu en as besoin, il est déjà trop tard »

"En 1933, les investissements militaires de l'Estonie étaient à un niveau record. Et pourquoi ? Parce que c'était en temps de paix. Nous avons bâti notre pays et nous étions un pays neutre. Mais en 1938, alors qu'il était clair que la guerre approchait, les investissements dans la défense ont été augmentés de 100 %, mais il était déjà trop tard", constate-t-elle.

"Pour un petit pays comme l'Estonie, la guerre est toujours synonyme de destruction, de souffrance humaine".

L'État balte, qui borde la Russie, a été envahi par les forces soviétiques et nazies pendant la Seconde Guerre mondiale et a été occupé par son voisin de 1944 jusqu'à son indépendance en 1991.

Il incombe aux dirigeants, explique Kaja Kallas, d'expliquer correctement la nécessité d'une telle augmentation des investissements à leur électorat et de faire clairement comprendre que cela ne correspond pas à une position pro-guerre.

"Le problème de l'investissement dans la défense est que, bien entendu, pour les dirigeants qui ont de bien meilleurs voisins que nous, il est très difficile d'expliquer cela à la population en temps de paix », précise-t-elle. « Mais le problème en matière de défense, c'est que lorsque vous en avez besoin, il est déjà trop tard pour prendre des mesures supplémentaires".

"Nous voulons la paix, mais nous voulons une paix durable. Et la paix aux conditions de la Russie n'est pas durable. Cela signifie que nous allons faire une pause de quelques années, et cela ira encore plus loin dans la mesure du possible".

"(L') agresseur est provoqué par la faiblesse. C'est pourquoi je plaide également au niveau européen pour faire plus pour la défense, augmenter les investissements dans la défense, car l'agresseur ne franchit pas une étape supplémentaire s'il voit que nous sommes assez forts et qu'il ne peut pas gagner ".

"Il pourrait faire une évaluation différente s'il pense que nous sommes suffisamment faibles et qu'il peut réellement gagner. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. C'est pourquoi nous avons besoin que nous tous, tous les pays européens, mais aussi les pays de l'OTAN, investissions dans la défense", insiste la Première ministre.

La question du financement

Les 27 sont en train de procéder à une refonte majeure de leur politique de défense. La Commission européenne a présenté des propositions dans le but de renforcer la capacité industrielle de défense européenne grâce, entre autres, à des achats conjoints.

Le besoin est d'autant plus pressant que de nombreux États membres ont épuisé leurs stocks pour les donner à l'Ukraine et que la production européenne de munitions, bien que nettement supérieure à celle de l'année dernière, n'a pas permis à l'UE d'atteindre son objectif de fournir à Kyiv un million d'obus d'ici mars.

Mais la manière de financer cette augmentation des investissements divise les dirigeants de l'UE d'autant que de nombreux États membres qui font également partie de l'OTAN continueront à ne pas atteindre cette année l'objectif de l'Alliance de 2 % du PIB consacré aux dépenses de défense.

Parmi les propositions les plus controversées, figure l'idée d'émettre des euro-obligations pour collecter conjointement des fonds qui seraient entièrement réservés aux dépenses de défense.

Une dette commune de l'UE a d'abord été émise pour financer le plan historique de relance post-pandémie de Covid-19 de 800 milliards d'euros. Mais sa réalisation avait d’abord provoqué le refus des pays surnommés les "frugaux", à savoir l'Autriche, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède. Ils craignaient que les États membres les plus riches n'assument la majeure partie des coûts et que l'UE se tourne à l'avenir vers cette option de financement pour d'autres programmes non-essentiels.

Kaja Kallas réitère son soutien à l'émission d'euro-obligations pour financer des projets de défense, dont elle avait précédemment suggéré qu'ils devraient s'élever à 100 milliards d'euros. Elle soutient aussi une proposition visant à réviser le mandat de la Banque européenne d'investissement afin de lui permettre de financer des projets de défense.

Elle appelle l'UE à mettre en œuvre son projet d’utiliser les bénéfices exceptionnels provenant des actifs russes immobilisés pour aider l'Ukraine à se défendre, et à poursuivre les efforts contre la machine de guerre russe en comblant les failles qui permettent de contourner les sanctions.