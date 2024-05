Sympathisants, journalistes et politiciens ont afflué vendredi dans la petite ville nordiste d'Hénin-Beaumont, devenue l'un des bastions de l'extrême droite, pour voir le chouchou de l'extrême droite Jordan Bardella.

Ce n'est pas tous les jours que la petite ville d'Hénin-Beaumont, dans le nord de la France, voit une mer de costumes envahir sa petite gare.

Difficile d'imaginer qu'à seulement 15 minutes de marche, des milliers de personnes se sont rassemblées dans la salle de sport locale pour voir le chouchou de l'extrême droite, le candidat aux élections européennes Jordan Bardella, et l'ancien leader du Rassemblement national, Marine Le Pen.

En tête de la longue file d'attente qui serpente autour du quartier, Erwann, Matheo et Cyril, 17 ans.

Les collégiens avaient hâte que les cours se terminent pour voir leur homme politique préféré.

"Jordan Bardella attire les jeunes électeurs parce qu'il est charismatique et qu'on se reconnaît en lui", explique Matheo en tirant une bouffée sur son e-cigarette.

_"Jordan a donné à la politique une bouffée d'air frais et je pense qu'il sera là pour longtemps", r_enchérit Erwann, qui affirme que le leader du Rassemblement national, âgé de 28 ans, a éveillé son intérêt pour la politique française.

Avec plus d'un million d'adeptes sur TikTok, Jordan Bardella est le troisième homme politique français le plus suivi sur la plateforme, ce qui souligne sa popularité auprès des jeunes électeurs.

Mais tous les camarades des garçons n'ont pas approuvé leur sortie politique.

"Je pense que beaucoup de jeunes sont influencés par leurs parents qui pensent encore que l'extrême droite est automatiquement synonyme de racisme et d'antisémitisme, mais ce n'est plus le cas. Le Rassemblement national n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans", explique Cyril.

Les gens ont fait la queue pendant plus de deux heures pour voir Bardella et Le Pen à Hénin-Beaumont (nord de la France). Sophia Khatsenkova / Euronews

RN : vaste entreprise de dédiabolisation

Le parti d'extrême droite, précédemment dirigé par Marine Le Pen, a passé des années à essayer de séduire les électeurs traditionnels et à dédiaboliser son passé xénophobe.

En 2022, Le Pen s'est retirée de la présidence du parti et a élu son protégé, Jordan Bardella, qui a rejoint le parti alors qu'il était adolescent.

De nombreuses personnes dans la foule - même les plus fervents partisans de "la Marine" - sont d'accord avec ce choix.

Francine, 75 ans, vote pour le Rassemblement national depuis plus de 40 ans. Elle estime que le jeune homme de 28 ans est le bon successeur.

"Il est jeune, dynamique et semble savoir ce qu'il veut. Mais je dois dire que son programme de campagne est insuffisant en ce qui concerne l'aide aux personnes handicapées", a déclaré Francine, l'une des rares à avoir critiqué la campagne européenne du candidat ce soir-là.

Une chose est sûre, le choix de Marine Le Pen porte ses fruits : Bardella écrase les sondages avec 33% des intentions de vote selon les derniers sondages, contre 16% pour le parti Renaissance de Macron, dirigé par Valérie Hayer.

Prenant la scène alors que la foule scande son nom, Bardella a sans surprise attaqué le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre, Gabriel Attal, qu'il a qualifié de "plus grand menteur de France".

Les deux jeunes leaders, par ailleurs, se sont escrimés peu avant cela lors d'un débat télévisé, après quoi, selon au moins une partie de la presse française, les Français ont donné un léger avantage à Jordan Bardella face à Attal.

Au cours de son discours, M. Bardella a exhorté le public à voter lors des prochaines élections européennes pour défendre "l'identité de la France contre un flot de migrants".

Le choix de la ville d'Hénin-Beaumont pour le meeting de campagne n'est pas anodin. C'est l'un des bastions historiques de l'extrême droite.

Haut lieu de l'extraction du charbon jusqu'à la fin des années 1980, la ville et plus largement la région du Pas-de-Calais ont profondément souffert de la désindustrialisation et ont enregistré des taux de chômage parmi les plus élevés de France.

L'immigration a également une forte résonance dans la région, puisque des dizaines de migrants tentent de quitter la ville portuaire de Calais pour rejoindre les côtes britanniques.

Jordan Bardella, qui se présente comme le candidat qui aime "la France et les Français", a construit sa campagne autour de ces thèmes.

Une secousse inattendue au sein de l'extrême droite européenne

Alors que l'extrême droite française est en passe de réaliser des gains importants lors des élections européennes du 9 juin, un scandale au sein du parti d'extrême droite allemand Alternative pour l'Allemagne (AfD) pourrait lui porter préjudice.

Le Rassemblement national a décidé d'exclure l'AfD de sa faction Identité et Démocratie (ID) au Parlement européen jeudi.

Cette décision a été prise après que le principal candidat allemand, Maximilian Krah, a déclaré au journal italien La Repubblica que ce n'est pas parce qu'une personne a été membre de la SS qu'elle est "automatiquement un criminel".

Ce bouleversement inattendu signifie que de nouvelles alliances doivent être conclues.

"Nous sommes à deux semaines des élections et le champ des possibles s'ouvre à nous", a déclaré Thibaut François, député chargé des affaires européennes pour le Rassemblement national.

Il a insisté sur le fait que le premier objectif du parti était d'élargir le groupe ID, mentionnant des "discussions prometteuses" avec Vox, un parti nationaliste espagnol faisant partie du groupe des Conservateurs et Réformistes européens (ECR) au Parlement européen.

ID devrait voir son nombre augmenter lors des élections grâce à l'afflux d'eurodéputés d'extrême droite provenant du Parti de la liberté du Néerlandais Geert Wilders et du parti Chega, en plein essor au Portugal.

La seconde stratégie est de construire une "minorité de blocage de 135 eurodéputés pour voter contre des textes tels que le Pacte migratoire et le Green Deal", a déclaré François dans une interview avec Euronews.

Mais le député admet que la possibilité d'une grande fusion de l'extrême droite avec l'ECR est "compliquée".

L'ECR est considéré comme étant un peu plus modéré et s'oppose aux vues de l'ID sur la manière de traiter la Russie. Les deux groupes ont tenté de fusionner il y a quelques années, mais sans succès.

L'ECR est composé, entre autres, du parti Fratelli d'Italia de la première ministre italienne Giorgia Meloni et du parti polonais Droit et Justice (PiS).

Mais le centre-droit, y compris la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, pense que certains des eurodéputés de l'ECR (principalement ceux de M. Meloni) peuvent être tentés de travailler ensemble.

Une option impossible pour le Rassemblement national, qui refuse de travailler avec Mme Von der Leyen.

"Une chose est sûre : il y aura quelques surprises après l'élection du 9 juin", souffle Alexandre Loubet, le directeur de campagne de Jordan Bardella.