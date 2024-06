À la suite des élections au Parlement européen, les 27 chefs d'État et de gouvernement s'apprêtent à négocier la direction politique de l'Union pour les cinq prochaines années.

Ursula von der Leyen ne participera pas à toutes les discussions lundi lors du dîner informel des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE. L’actuelle présidente de la Commission européenne quittera la pièce lorsque les dirigeants aborderont les négociations sur les postes de l’Union à pourvoir.

Ces pourparlers constituent l’étape suivante après les élections européennes et décideront de la direction politique de l'Union pour les cinq prochaines années.

Les 27 doivent s’entendre sur les noms des présidents de la Commission européenne et du Conseil européen et pour celui du Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

La répartition doit se faire, en théorie, en fonction des résultats des élections, en tenant compte de l'équilibre politique, géographique et de l’égalité homme-femme.

Avec 190 sièges, le Parti populaire européen (PPE) reste la première force du Parlement, sa tête de liste, Ursula von der Leyen, est donc en pole position pour obtenir le soutien nécessaire des 27 dirigeants et assurer sa reconduction.

Mais les chefs d'État et de gouvernement décideront-ils de son avenir en sa présence ?

Ursula von der Leyen assistera lundi uniquement à l'échange de vues avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui ouvre traditionnellement chaque sommet, ainsi qu'à une discussion sur l'agenda stratégique de l'Union, une déclaration en cours d'élaboration sur les priorités politiques pour les cinq prochaines années.

Elle quittera ensuite la salle.

Avec la victoire du PPE, Ursula von der Leyen dispose d'atouts pour un second mandat à la présidence de la Commission Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Ce dîner sera suivi d'un dîner réservé aux dirigeants, au cours duquel le sujet de discussion portera sur les postes à responsabilité dans l'Union européenne. Il s'agit d'un dîner réservé aux dirigeants", a précisé vendredi une porte-parole de la Commission.

La présence, ou l'absence, de la responsable allemande lors du sommet informel a fait l'objet de spéculations ces derniers jours, notamment en raison de sa rivalité de longue date avec le président du Conseil européen, Charles Michel, qui fixe l'ordre du jour des sommets.

Les relations entre les deux responsables se sont détériorées après le "Sofagate", un fiasco protocolaire qui a fait la une des journaux en 2021. Depuis lors, elles ne se sont jamais rétablies.

Charles Michel, dont le mandat est limité, contrairement à celui d’Ursula von der Leyen, a été accusé d'essayer de saboter la reconduction de la responsable allemande. Une accusation démentie par la porte-parole du président du Conseil européen.

Ursula von der Leyen dispose d’un capital de confiance auprès des chefs d'Etat et de gouvernement, de sorte que sa désignation semble presque garantie.

Ensuite, sa nomination fera l'objet d'une audition au Parlement européen, où elle devra recueillir 361 votes. Cette deuxième phase est plus délicate et impliquera des discussions intenses avec les principaux partis pro-européens : les socialistes, les libéraux et, éventuellement, les Verts.

La présidence du Conseil européen devrait être confiée aux socialistes, tandis que les libéraux, qui ont subi des pertes lors des élections, devraient obtenir le poste de Haut représentant.

Le choix d'un nom pour le responsable de la diplomatie européenne pourrait s'avérer délicat lors du dîner des dirigeants, car deux de ses membres actuels, l'Estonienne Kaja Kallas et le Belge Alexander De Croo, sont considérés comme des candidats crédibles pour la fonction.

Les deux dirigeants ont d’ailleurs été désignés par la famille libérale pour mener ces négociations politiques. Le Polonais Donald Tusk et le Grec Kyriakos Mitsotakis représenteront le PPE, tandis que l'Allemand Olaf Scholz et l'Espagnol Pedro Sánchez parleront au nom des socialistes.