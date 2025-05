Les eurodéputés appellent à geler tous les fonds destinés à la Hongrie

PUBLICITÉ

Un groupe de 26 députés européens a demandé à la Commission européenne de geler le financement de l'UE pour la Hongrie avec effet immédiat en raison du recul de l'Etat de droit par le gouvernement de Viktor Orbán.

La lettre a été adressée au commissaire au budget, Piotr Serafin, et au commissaire à la Démocratie et à la Justice, Michael McGrath et signée par 26 députés européens issus de 5 groupes politiques différents : "nous, membres du Parlement européen, vous écrivons pour vous faire part de notre profonde inquiétude concernant les récents développements en Hongrie. Nous demandons instamment à la Commission européenne d'accroître la pression sur le gouvernement de Viktor Orbán pour qu'il cesse de violer les valeurs et les lois de l'UE en suspendant immédiatement tout financement de l'UE pour la Hongrie, conformément à la législation applicable, afin de protéger les intérêts financiers de l'Union."

La lettre rappelle que la Commission retient actuellement 18 milliards d'euros de la Hongrie par le biais de divers mécanismes déclenchés en décembre 2022, principalement "en raison de la corruption généralisée" et "des graves violations de l'État de droit commises par le gouvernement". "Malheureusement, depuis les décisions de décembre 2022, la Hongrie n'a non seulement pas fait de progrès significatifs pour remplir les conditions et/ou les étapes stipulées, mais a au contraire été témoin de nouvelles régressions alarmantes", indique la lettre.

La lettre cite quatre problèmes principaux, notamment l'ingérence directe du gouvernement dans le travail de l'Autorité hongroise pour l'intégrité, la remise en cause de l'indépendance du pouvoir judiciaire, qui a provoqué la colère de l'Association hongroise des juges, l'interdiction de la marche de la Gay Pride à Budapest et l'approbation de la "loi sur la défense de la souveraineté".

La lettre rappelle que cette loi, adoptée en 2023, permet d'enquêter sur l'utilisation de fonds étrangers pour influencer les électeurs et est considérée comme un outil à déployer contre les critiques du gouvernement. En plus de cette loi, le Parlement hongrois débat actuellement d'un projet de loi qui pourrait voir les médias et les ONG financés par l'étranger listés et condamnés à des amendes.

La suppression de tous les fonds est dans l'intérêt financier de l'UE, selon les députés

Les signataires de la lettre citent le mécanisme de conditionnalité de l'État de droit de l'UE comme moyen de couper les financements en cas de violations. Ce mécanisme a déjà été utilisé contre la Hongrie.

"Compte tenu de la nature transversale et globale des récentes attaques gouvernementales, il doit être encore plus clair que l'ensemble du financement de l'UE à la Hongrie, toutes lignes budgétaires confondues, est fortement menacé. Nous considérons donc qu'un gel de tous les fonds est proportionnel au risque posé aux intérêts financiers de l'Union", écrivent les députés.

Les signataires de la lettre comprennent des législateurs du groupe PPE, S&D, Verts/ALE, Renew, et de la gauche, y compris certains titulaires de postes clés tels que Monika Hohlmeier et Jean-Marc Germain, co-rapporteurs sur la conditionnalité de l'Etat de droit, Daniel Freund, co-président de l'intergroupe anti-corruption, Moritz Körner, rapporteur fictif sur la conditionnalité de l'Etat de droit auprès de la commission des budgets, Tineke Strik, rapporteur sur la Hongrie, et Niclas Herbst, président de la commission du contrôle budgétaire du Parlement.

La Commission semble disposée à discuter de nouvelles réductions

Le week-end dernier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Budapest contre le projet de loi sur la transparence qui, selon l'opposition, est un outil à la russe pour faire taire les critiques. Mercredi après-midi, le Parlement européen a tenu un débat d'urgence sur la question, au cours duquel plusieurs députés ont demandé à la Commission européenne de prendre des mesures immédiates.

Dans sa réponse, le commissaire à la Démocratie et à la Justice, Michael McGrath, a déclaré que la Commission était prête à défendre les valeurs et les droits fondamentaux de l'Union, notamment en continuant à utiliser le mécanisme de conditionnalité de l'État de droit pour permettre des réductions financières.

"La Commission réfléchit à son approche du prochain cadre financier pluriannuel et nous avons eu une nouvelle discussion à ce sujet lors de la réunion du collège des commissaires qui s'est tenue hier. Nous avons notamment examiné le rôle de la conditionnalité et le respect de l'État de droit à cet égard."

Les membres du parti hongrois au pouvoir, le Fidesz, ont déclaré lors du débat au Parlement européen que le maintien de la souveraineté et la limitation de l'ingérence étrangère dans la politique hongroise étaient une question d'intérêt national. L'eurodéputé hongrois Csaba Dömötör a accusé Bruxelles de financer un réseau d'activistes de gauche pour intervenir dans la politique.

"Quoi que vous disiez, ce que nous avons ici n'a rien à voir avec la société civile. La société civile s'organise elle-même à partir du terrain, mais ces activistes ont été financés par la grande coalition depuis ici, ou avec l'aide de l'Open Society ou de l'USAID", a-t-il déclaré. La nouvelle loi sur la transparence en Hongrie, annoncée par le Premier ministre Viktor Orbán dans le cadre d'un "nettoyage de printemps", pourrait être approuvée par le Parlement hongrois dans les semaines à venir.