Une inflation de plus de 5% des prix à la consommation, c’est ce qu’a annoncé l’INSEE la semaine dernière. Pendant que le gouvernement français planche sur un panier “anti-inflation”, les ménages cherchent à gérer un budget de plus en plus serré.

"Garder ses petites habitudes quand les prix augmentent autant, c'est au mieux naïf au pire "suicidaire" financièrement parlant, car c'est l'épargne qui en pâtit", selon Maeva, autrice du livre Mon budget sur pilote automatique et derrière le compte Instagram Monbudgetbento.

Or, il est préférable de préserver son épargne car les imprévus sont eux aussi plus onéreux, selon elle.

Des applications proposent de nous faciliter la vie et de s’épargner des heures passées devant un logiciel tableur. Toutefois, sur des données aussi sensibles que ses finances, mieux vaut se tourner vers des applications agréées par la Banque de France ou la CNIL.

Inutile cependant de scruter vos dépenses quotidiennement.

“Je conseillerais pour les revenus modestes de faire le point une fois par trimestre, et pour les personnes plus à l'aise, de le faire deux fois par an pour faire des ajustements si nécessaire,” explique Maeva.

La plus simple : l’outil intégré à votre application bancaire

Pour la plupart des gens, faire un point sur son budget est plutôt bas dans la perpétuelle liste des choses à faire. Autant vous faciliter la vie et utiliser l’outil le plus simple, c'est-à -dire l’outil que vous avez déjà.

Beaucoup de banques ont un service permettant de visualiser ses dépenses quasiment en temps réel. Cette option présente l’avantage de gagner du temps et d’éviter les oublis puisqu’elle est directement reliée aux moyens de paiement.

Autre avantage pratique, l’application bancaire permet également de virer simplement de l’argent sur un compte épargne ou un livret.

Cependant cette option ne suffira pas si vos moyens de paiement sont dispatchés entre différentes banques.

Les plus officielles : PiloteBudget et PiloteDepenses

Les deux applications ont été développées en collaboration avec la Banque de France. Gratuites, sans publicités et stockant les données de l’utilisateur sur le téléphone. PiloteBudget fonctionne en calculant le reste à vivre par semaine et par mois c'est-à-dire le montant disponible après avoir retranché toutes les charges.

PiloteDepenses, lancée en 2021 à la suite de la crise sanitaire, est destiné à suivre les dépenses quotidiennes.

Simples et efficaces, ces applications ont également l’avantage d’avoir été développées en partenariat avec des acteurs associatifs.

Les plus populaires : Bankin' et Linxo

Si vous cherchez une application avec plus d’options, Bankin' et Linxo sont au coude à coude dans les plus téléchargées en France. Elles permettent de centraliser les dépenses puisqu’elles répertorient plusieurs centaines de banques .

Elles ont aussi l’avantage de présenter des interfaces plus agréables. Les deux applications sont gratuites en version basique et proposent des options payantes.

Pléthore d’options, payantes ou gratuites, sont possibles comme les prévisions de ses futures dépenses ou le cashback (c'est-à -dire des remises chez des enseignes partenaires).

D’autres applications existent mais Bankin et Linxo ont le mérite d’avoir toutes les deux été agréées par la Banque de France.

La plus mobile : Revolut

Plus qu’une application de suivi de budget à proprement parler, il s’agit d’une application bancaire ou néobanque. Il est possible d’y transférer de l’argent, d’obtenir gratuitement une carte bancaire et d’effectuer des virements.

L’application permet de centraliser les données de plusieurs comptes bancaires et de visualiser les dépenses par catégories.

Un des plus grands avantages d’une néobanque est de pouvoir payer dans différentes devises et dans différents pays sans frais. Elle permet aussi de garder un œil sur ses dépenses même en voyage, lorsque l’on a tendance à dépenser sans compter.

Pour les bons comptes qui font les bons amis : Tricount

Que ce soit des vacances entre amis, un cadeau commun ou les tournées qui s'enchaînent au bar, les dépenses à plusieurs peuvent vite tourner au casse-tête financier.

Pour ce cas de figure aussi, il existe une application: Tricount. L’appli permet de rentrer les dépenses de façon collaborative, y compris entre différentes devises, puis de cocher les personnes concernées par la dépense.

Fini les longs calculs et les oublis, Tricount affiche au centime près qui doit combien à qui.

Et après ?

Une fois que l’on a une vision plus claire de ses dépenses, on peut essayer de diminuer les postes non essentiels. "Il sera difficile de faire baisser son loyer mais si l’on a trois ou quatre abonnements de vidéo à la demande, il sera peut-être temps d'en résilier une partie", explique Maeva.

Il ne s’agit pas pour autant de se transformer du jour au lendemain en "Oncle Picsou" : "mieux vaut réduire la voile que tout supprimer et retomber dans ses anciens travers le mois suivant".