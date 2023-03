Les aides à la parentalité en Europe

Selon une enquête commandée par Apryl (société allemande qui facilite l'accès à la parentalité),au Royaume-Uni, l'argent est la principale raison qui empêche les jeunes adultes de fonder une famille.

Plus de la moitié (59 %) des personnes interrogées ont cité les soucis financiers comme la première raison pour laquelle elles envisageraient de retarder ou de décider de ne pas avoir d'enfants.

L'étude révèle que le principal obstacle à la parentalité est l'augmentation du coût de la vie, citée par 29 % des personnes interrogées. Viennent ensuite le coût de la garde des enfants (13 %), le fait de ne pas avoir encore rencontré le bon partenaire (12 %) et le fait de ne pas avoir les moyens d'acheter sa propre maison (11 %).

L'enquête, menée par Censuswide auprès de 2 000 adultes britanniques âgés de 18 à 35 ans ce mois-ci, a également révélé que deux tiers des personnes interrogées envisageraient, si elles en avaient les moyens, de congeler leurs ovules, leur sperme ou leurs embryons pour prolonger leur fertilité.

La congélation d'ovules, une pratique médicale permettant de préserver la fertilité d'une femme, est coûteuse - et son utilisation est strictement limitée dans certains pays comme la France. Le coût d'un seul cycle de congélation d'ovules au Royaume-Uni et dans l'Union européenne est d'environ 3 000 euros, auxquels il faut ajouter le coût de la décongélation ultérieure pour une fécondation in vitro (FIV). Ces procédures peuvent atteindre un total de 10 000 euros ou plus.

Apryl aide les entreprises européennes - parmi lesquelles Soundcloud - à permettre à leurs employés d'accéder aux avantages liés à la congélation d'ovules, l'adoption, la gestation pour autrui et la FIV.

"En soutenant les projets des employés de créer une famille, les employeurs montrent qu'ils reconnaissent les engagements familiaux des personnes en dehors de leur travail", a déclaré Jenny Saft, cofondatrice d'Apryl, à Euronews.

Selon elle, cela pourrait favoriser une culture d'entreprise "où le fait de suivre un traitement contre la fertilité, d'être enceinte ou d'avoir besoin de s'absenter du travail pour raison familiale n'aurait pas d'incidence sur votre progression de carrière - à cause de préjugés conscients ou inconscients".

Les pays qui payent ceux qui font des enfants

Le vieillissement des populations et la baisse des taux de natalité en Europe remettent en question la viabilité des systèmes de sécurité sociale.

Le taux de fécondité moyen dans l'Union Européenne était en 2020 de 1,5 enfant par femme, un seuil inférieur au seuil de remplacement d'environ 2,1 enfant par femme nécessaire pour garantir une population constante, en l'absence de migration.

Les pays européens ont mis au point différentes stratégies pour encourager les femmes à avoir plus d'enfants. L'une des plus courantes consiste à accorder aux familles un "bonus bébé" - une récompense en espèces, pour chaque enfant qu'elles ont.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni offre diverses prestations pour encourager les couples à avoir des enfants. Les allocations familiales s'élèvent à 24,87 € par semaine pour le premier enfant et à 16,48 € par semaine pour les enfants suivants.

Les citoyens peuvent également demander la Sure Start Maternity Grant, un versement unique de 500€ pour faire face aux coûts liés à la naissance. Les parents ou tuteurs peuvent également demander des crédits d'impôt et le crédit universel, une prestation leur permettant de récupérer jusqu'à 85 % des frais de garde d'enfants.

Finlande

Ailleurs en Europe, la Finlande est connue pour être parmi les plus généreuses. Entre 2012 et 2022, l'une des plus petites municipalités du pays, Lestijärvi, est devenue célèbre pour avoir accordé 10 000 € pour chaque nouveau-né dans un appel désespéré à relancer le taux de natalité de la ville.

Son maire par intérim, Markku Vehkaoja, a déclaré à Euronews que le programme avait pris fin l'année dernière parce que de nombreuses familles encaissaient l'argent et déménageaient ensuite ailleurs.

Hongrie

En Hongrie, les cliniques de fertilité sont considérées "d'importance stratégique nationale" par le Premier ministre d'extrême droite du pays, Viktor Orbán.

Dans le pays, les jeunes couples qui se marient peuvent également demander à la banque un prêt d'un montant d'environ 30 000 euros et ne plus payer d'intérêts s'ils ont un enfant dans les cinq années qui suivent. Le prêt est même entièrement annulé s'ils ont au moins trois enfants. Les femmes qui ont quatre enfants, quant à elles, sont définitivement exemptées d'impôt sur le revenu.

Grèce

En Grèce, une prime de 2 000 euros est accordée à toute femme qui accouche et qui réside légalement et de manière permanente dans le pays.

Italie

En Italie, les parents peuvent prétendre à une allocation pouvant atteindre 192 euros par enfant et par mois, en fonction des revenus du ménage.

Espagne

Le projet de loi budgétaire pour 2023 du gouvernement espagnol comprendra, entre autres mesures, une allocation mensuelle de 100 euros pour les mères d'enfants de moins de trois ans.

France

La France consacre environ 4 % de son produit intérieur brut (PIB) à des prestations telles que le congé parental payé, les allocations familiales et les gardes d'enfants subventionnées.

En fonction de leurs revenus, les familles avec trois enfants peuvent recevoir jusqu'à 594 euros mensuels d'allocations. Ils reçoivent également une aide pour payer les frais de garde. Cette somme, calculée sur la base des revenus bruts annuels des parents ou des mères célibataires, peut aller jusqu'à 647 € par mois.

La France est également le champion de la fécondité en Europe, avec 1,83 naissance par femme.