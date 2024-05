Elon Musk a parlé du manque de confiance en OpenAI, des valeurs de Gemini et d'un avenir sur Mars lors de VivaTech 2024.

"Je pense que nous aurons les premiers hommes sur Mars probablement d'ici dix ans, peut-être sept à huit ans", a déclaré Elon Musk lors du salon VivaTech à Paris jeudi, ajoutant que les hommes seraient de retour sur la Lune dans cinq ans.

Lors d'une session intitulée "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Elon Musk sans jamais oser le demander", d'après le titre d'un film de Woody Allen, le public passionné de technologie a pu interroger Elon Musk sur tout ce qu'il souhaitait.

"L'objectif à long terme de SpaceX est de rendre la vie multiplanétaire", a-t-il déclaré.

"Nous devons devenir une civilisation multiplanétaire durable. C'est la première fois dans l'histoire de la Terre qu'il est possible de le faire. Cette possibilité pourrait n'être ouverte qu'à court terme", a-t-il ajouté.

Il s'exprimait à distance lors de l'événement organisé à Paris, car il assistait à la remise des diplômes de son fils et ne pouvait donc pas être présent en personne.

La NASA a signé un contrat de près de 3 milliards de dollars (2,7 millions d'euros) avec SpaceX pour utiliser sa nouvelle méga-fusée Starship comme module d'atterrissage lunaire dans le cadre de sa mission visant à ramener des humains sur la Lune avec les astronautes de la mission Artemis.

Cette mission n'a pas encore eu lieu, mais elle est censée se dérouler dans le courant de l'année.

Il a également déclaré que sa société SpaceX et d'autres comme elle qui ont des vaisseaux spatiaux et des fusées en partie réutilisables, sont ceux qui accompliront cette mission, contrairement aux fusées Ariane de l'Europe.

"Toute fusée qui n'est pas, ou en grande partie, réutilisée ne survivra pas", a-t-il déclaré, expliquant que ce n'est pas rentable pour une entreprise.

"Un jour ou l'autre, quelque chose sur Terre éliminera la vie telle que nous la connaissons sur Terre", a-t-il ensuite déclaré, ajoutant qu'un déplacement vers Mars et la Lune était nécessaire pour "notre survie et notre conscience à long terme".

Interrogé sur la présence d'extraterrestres sur Terre, il a répondu : "Les gens me demandent souvent si je pense que des extraterrestres sont sur Terre, mais je n'ai vu aucune preuve de leur présence. Si c'était le cas, je les publierais [les preuves] sur la plateforme X", a-t-il déclaré, faisant référence à sa plateforme de médias sociaux.

"Peut-être que nous sommes seuls dans cette galaxie, peut-être qu'il n'y a que nous et que notre conscience est extrêmement fragile", a-t-il ajouté avant de plaisanter : "Je suis un extraterrestre. Mais personne ne me croit".

L'honnêteté est la meilleure des politiques L'IA

Le milliardaire sud-africain a également été interrogé sur l'intelligence artificielle (IA) et son entreprise XAI.

Il a critiqué OpenAI et Gemini de Google : "Il est important que l'IA soit formée à la vérité et non au politiquement correct".

"Le politiquement correct est souvent tout simplement faux, ce qui signifie que vous programmez l'IA pour qu'elle mente, et je pense que cela se retournera contre vous. L'honnêteté est la meilleure des politiques", a-t-il déclaré en faisant référence à Gemini.

Comparant le fait de rendre l'IA plus intelligente à l'éducation d'un enfant, il a déclaré : "Ce qui compte, c'est ce que vous faites : "Ce qui compte, c'est d'élever un enfant avec des valeurs. Je me préoccupe des valeurs de Microsoft, ou d'OpenAI, de Google".

Le chatbot GrokAI de Musk, dont il affirme qu'il est open source, "fera de son mieux pour être rigoureux, rechercher la vérité et être le plus drôle. Si nous devons mourir, autant mourir en riant".

Le politiquement correct est souvent tout simplement faux, ce qui signifie que vous programmez l'IA pour qu'elle mente. Elon Musk

Il a toutefois admis qu'il lui restait "beaucoup de retard à rattraper" avant de pouvoir rivaliser avec OpenAI ou Gemini, ce qui, selon lui, pourrait être possible d'ici la fin de l'année.

Il a également évoqué la manière dont l'IA pourrait transformer l'éducation et a déclaré que les parents devraient toujours être responsables des valeurs et de la morale. Cependant, l'IA pourrait aider à personnaliser les leçons, a-t-il dit, de sorte que chaque enfant puisse avoir Albert Einstein comme professeur.

Il ne s'inquiète pas de l'effet de l'IA sur les enfants, mais a déclaré qu'il était préoccupé par les médias sociaux, bien qu'il possède sa propre société de médias sociaux depuis 2022, qui a été critiquée comme étant un lieu de désinformation et de discours haineux endémique.

"Je crains que les enfants soient aujourd'hui formés par les médias sociaux, qui maximisent la dopamine. Je recommande vivement aux parents de limiter l'usage des médias sociaux aux enfants, car ils sont programmés".

Un avenir sans emploi

Quant à la question de savoir si l'IA prendra nos emplois, Musk a déclaré qu'il envisageait un avenir où les gens ne travailleraient pas.

"Dans un scénario bénin, probablement aucun d'entre nous n'aura de travail", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il y aurait un revenu universel élevé et que les gens ne manqueraient pas de biens ou de services. Mais la question pour les gens serait de trouver un sens à leur vie.

Les questions de l'auditoire sont devenues existentielles, l'un d'entre eux demandant s'il pouvait voyager dans le temps, ce qu'il dirait à son cadet.

Il a répondu qu'il ressentait le "problème classique du voyage dans le temps", à savoir que la vie serait modifiée pour le pire et que le résultat serait différent.

"Dans l'ensemble, je suis content de la façon dont les choses se sont passées - je ne ferais probablement rien. On ne sait pas si le résultat est pire", a-t-il déclaré.

"Je serais curieux de me voir plus jeune, mais je resterais probablement invisible et ne dirais rien".

Cependant, rester silencieux pourrait être un défi aussi important pour un Musk voyageant dans le temps que pour le vrai Musk.