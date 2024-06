Vidéo. Manifestations à Tel-Aviv pour le retour des otages

Arborant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "La vie humaine n'a pas de prix" et "Un accord maintenant", des dizaines de personnes se sont rassemblées dans les rues de Tel-Aviv, après que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que les médiateurs continueraient à travailler pour parvenir à un accord de cessez-le-feu.

"J'espère que cette fois-ci ne sera pas une déception comme la dernière fois ou la fois précédente", a déclaré Shahar Mor Zahiro, un manifestant dont l'oncle est retenu en otage à Gaza.

"Nous avons déjà connu six ou sept cycles d'espoir et de désespoir, d'espoir et de désespoir, mais que pouvons-nous faire ? Nous nous accrochons à tout ce qui reste d'espoir".

Un nouveau chancelier pour l'université de Californie

En parallèle, le président de l'université de Miami a été choisi ce mercredi pour devenir le prochain chancelier de l'université de Californie à Los Angeles, où le président sortant quitte un campus secoué par les protestations liées à la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza.

Julio Frenk, chercheur en santé publique mondiale né à Mexico, a été choisi par les régents du système de l'université de Californie lors d'une réunion sur le campus de l'UCLA, où il y avait une nuée d'agents de sécurité.

Frenk succédera à Gene Block, chancelier depuis 17 ans, qui a annoncé son intention de prendre sa retraite bien avant que l'UCLA ne devienne un point de ralliement national pour les manifestations sur les campus américains.

Au printemps dernier, des campements pro-palestiniens ont été construits et nettoyés par la police, ce qui a donné lieu à de nombreuses arrestations, et cette semaine encore, il y a eu d'autres arrestations.

Frenk n'a pas commenté pour le moment les manifestations spécifiques qui ont eu lieu à l'UCLA ce printemps, ni la réponse de l'administration actuelle, qui a d'abord toléré un campement, mais a finalement fait appel à la police pour le faire disparaître et empêcher la formation de nouveaux.

Le Hamas détiendrait encore environ 80 otages et les restes de 40 autres.