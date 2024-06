Les frappes israéliennes sur les camps près de Rafah, au moins 25 morts et 50 blessés

Par Serge Duchêne

Les forces israéliennes ont bombardé des camps de tentes pour Palestiniens déplacés au nord de Rafah vendredi, tuant au moins 25 personnes et en blessant 50 autres, selon le ministère de la Santé de Gaza et les secouristes. Il s'agit de la dernière attaque meurtrière en date dans le minuscule territoire palestinien, où des centaines de milliers de personnes ont fui les combats entre Israël et le Hamas.

Selon Ahmed Radwan, porte-parole des premiers intervenants de la défense civile à Rafah, des témoins ont signalé aux secouristes des tirs d'obus à deux endroits d'une zone côtière qui s'est remplie de tentes. Le ministère de la Santé a indiqué le nombre de personnes tuées et blessées dans les attaques.

Les lieux des attaques indiqués par la défense civile se trouvaient juste à l'extérieur d'une zone de sécurité désignée par Israël. L'armée israélienne a déclaré qu'elle examinait les frappes aux coordonnées indiquées. Israël a déjà bombardé des sites situés à proximité de la "zone humanitaire" de Muwasi, une zone rurale de la côte méditerranéenne qui s'est remplie de camps de tentes tentaculaires au cours des derniers mois.

Opération militaire continue, "aucun endroit n'est sûr"

Ces frappes ont eu lieu alors qu'Israël poursuivait son opération militaire à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens s'étaient réfugiés pour échapper aux combats qui se déroulaient ailleurs dans la bande de Gaza. La plupart ont maintenant fui Rafah, mais les Nations unies affirment qu'aucun endroit de Gaza n'est sûr et que les conditions humanitaires sont désastreuses, les familles s'abritant dans des tentes et des appartements exigus sans nourriture adéquate, sans eau et sans fournitures médicales.

Les frappes de vendredi ont eu lieu moins d'un mois après qu'un bombardement israélien a déclenché un incendie meurtrier qui a ravagé un camp de déplacés palestiniens dans le sud de la bande de Gaza, suscitant l'indignation de la communauté internationale, y compris de certains des plus proches alliés d'Israël, face à l'expansion de l'offensive militaire à Rafah.

Israël affirme qu'il vise les combattants et les infrastructures du Hamas et qu'il s'efforce de réduire au minimum le nombre de victimes civiles. Il impute le grand nombre de victimes civiles aux militants et affirme que c'est parce qu'ils opèrent au sein de la population.

"Risque plausible de génocide" à Gaza

Alors que la guerre d'Israël contre le Hamas en est à son neuvième mois, les critiques internationales se multiplient à l'égard de la campagne de destruction systématique menée par Israël à Gaza, qui a coûté la vie à un nombre considérable de civils. Le plus haut tribunal des Nations unies a conclu à l'existence d'un "risque plausible de génocide" à Gaza, ce qu'Israël nie catégoriquement.

Les offensives terrestres et les bombardements israéliens ont tué plus de 37 100 personnes à Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire, qui ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils dans son décompte.

Israël a lancé la guerre après l'attaque du Hamas du 7 octobre, au cours de laquelle les militants ont pris d'assaut le sud d'Israël, tué quelque 1 200 personnes — pour la plupart des civils — et enlevé environ 250 personnes.