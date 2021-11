Benicàssim, le Biarritz espagnol

Situé au nord de Valence en Espagne, Benicàssim est réputée pour ses larges plages de sable fin et ses nombreux festivals de musique. Mais cette commune au bord de la Méditerranée possède aussi un patrimoine culturel riche et des paysages verdoyants face à la mer.

La tour de guet de Saint-Vincent

Avec sa vue imprenable sur la baie, l'emblématique tour de guet de Saint Vincent est un endroit formidable où commencer. A l'époque des pirates, elle servait à défendre sa côte contre les fréquents assauts. Aujourd'hui, c'est un centre d'interprétation qui offre un espace d'exposition interactif.

La tour de guet de Saint-Vicent à Benicàssim. Euronews Explore

Les villas de la Belle Epoque

Pendant la Belle Epoque, la bourgeoisie locale a fait construire le long de la promenade d'élégantes et excentriques villas d'été. Certaines rappellent ceux de la côte basque française. C'est pourquoi on surnomme Benicàssim, la Biarritz du Levant.

Les propriétaires combinaient bains de mer et vie sociale débridée. Les riches propriétaires y organisaient des grandes fêtes avec parfois des feux d'artifice dans leur jardin.

Aujourd'hui, certaines villas accueillent des événements culturels et rendent hommage à une époque qui a laissé une marque indélébile sur ce paradis méditerranéen.

Une villa de la Belle Epoque (1890 - 1914) sur la promenade de Benicàssim Euronews Explore

La voie verte de Benicàssim à Oropesa

La Via Verde del Mar est une voie verte construite sur l'ancienne ligne de chemin de fer qui reliaient autrefois Valence à Barcelone. C'est la seule en Espagne qui longe la côte.

La voie verte a été construite sur une ancienne ligne de chemin de fer. Euronews Explore

La chaîne des montagnes d'Oropesa se jette dans la Méditerranée offrant une vue de rêve et un cadre naturel unique.

L'environnementaliste et guide Bélen Salvador connait par coeur les 6 kms de voie qui relient Benicàssim et la ville d'Oropesa et la décrit comme un "haut lieu de la biodiversité". En effet, le long du sentier, nous découvrons des micro-réserves de flore ; des tours de guet et des criques cristallines creusées dans les rochers tout en profitant du soleil et de la brise méditerranéenne. Un plan parfait pour un tourisme vert, qui attire de plus en plus de visiteurs.

"Le riz du bourgeois"

Le " arroz del Senyoret" ou "riz du bourgeois" est un plat typique de Benicàssim. Euronews Explore

Dans cette région valencienne, le riz est une vedette et il y a des centaines de façons de le cuisiner. Le secret est un bon bouillon réalisé à partir de produits locaux de qualité. Les chefs préparent notamment un plat spécial à base de poisson et de riz appelé "Arroz del senyoret" ou... le riz du bourgeois. L'un d'entre eux nous explique qu'il est ainsi appelé car les fruits de mer sont tous décortiqués, les gourmands n'ont donc pas à se salir les mains pour le manger.

Il reste encore à explorer l'intérieur des terres de Benicàssim avec le Désert de Las Palmas. Pour le visiter, il faut dépoussiérer ses chaussures de randonnée pour parcourir ses sentiers à travers les anciennes ruines d'un monastère, de châteaux ou d'ermitages. L'occasion de profiter des paysages spectaculaires sur la mer.