Chat GPT va révolutionner notre façon de travailler. Mais comment s'invitera-t-il dans notre vie quotidienne, pour nos loisirs ? Euronews Travel a demandé à outil d'intelligence artificielle de planifier un voyage à travers l'Europe.

Au cas où vous n'en auriez pas entendu parler - où étiez-vous ? - Chat GPT est un chatbot (robot conversationnel) développé par Open AI et devenu très populaire. Les utilisateurs lui posent des questions et il utilise des masses et des masses de données pour donner une réponse unique et hautement personnalisée. Bien qu'il ne "pense" pas comme un humain, c'est ce qui s'en rapproche le plus à ce jour.

Nous avons donc décidé de le mettre à l'épreuve.

Voici notre conversation avec le robot :

Euronews Travel : "Bonjour Chat GPT. Pourriez-vous me préparer des vacances de rêve en Europe ? Je dispose d'un budget illimité et le voyage doit durer deux semaines. Je me fiche de savoir où je vais et ce que je fais. C'est vous qui décidez !"

Chat GPT : "Bonjour ! Je serais ravi de vous aider à planifier les vacances de vos rêves en Europe. Avec de l'argent illimité et deux semaines pour voyager, les possibilités sont infinies. Voici une suggestion d'itinéraire".

Jour 1-3 : Paris, France

"Commencez votre voyage dans la ville de l'amour. Visitez la Tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame et Montmartre. Dégustez du vin et du fromage dans un café local ou faites une croisière sur la Seine".

Si CHAT-GPT est un grand romantique, il ne suit peut-être pas l'actualité. Les manifestations dans la capitale française contre la réforme des retraites du gouvernement n'en fait peut-être pas la destination idéale en ce moment.

De plus, Paris est régulièrement considérée comme l'une des destinations touristiques les plus surestimées au monde... bien que d'autres villes soient assez haut dans ce malheureux classement.

Jour 4-6 : Rome, Italie

"Ensuite, direction la ville éternelle. Explorez les ruines du Colisée et du Forum romain, et flânez dans les rues du Trastevere. N'oubliez pas de goûter au gelato et à la pizza pendant que vous y êtes !"

C'est plutôt une bonne idée, d'ailleurs Euronews Travel vous donne régulièrement des idées de séjours en Italie !

Jour 7-9 : Barcelone, Espagne

"Quittez ensuite Rome pour la ville animée de Barcelone. Visitez la célèbre Sagrada Familia, flânez sur les Ramblas et dégustez des tapas et de la sangria dans un bar local. Faites une excursion d'une journée à Montserrat pour profiter d'une vue imprenable sur le littoral".

Cela commence à ressembler à une accumulation de clichés touristiques... Si vous avez prêté attention aux choix de Chat GPT, vous pouvez constater que le chatbot est terriblement prévisible, notamment parce qu'il génère des réponses basées sur des documents écrits existants.

Jour 10-12 : Amsterdam, Pays-Bas

"Poursuivez votre voyage aux Pays-Bas et explorez les charmants canaux d'Amsterdam. Visitez le musée Van Gogh, la maison d'Anne Frank et le Rijksmuseum. Louez un vélo et explorez la ville comme un habitant."

Il faudrait que Chat GPT en sache un peu plus sur nous et sur l'idée que nous nous faisons des vacances "de rêve". Amsterdam est connue pour être une destination de drogue et de débauche, même s'il est vrai que la ville présente aussi d'autres attraits.

Jour 13-14 : Santorin, Grèce

"Terminez votre voyage par un séjour relaxant sur la magnifique île de Santorin. Profitez des magnifiques couchers de soleil, nagez dans les eaux bleues transparentes et faites le tour de l'île en bateau. C'est la façon idéale de terminer votre aventure européenne".

Santorin est connue pour être bondée de couples en lune de miel. Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour un voyage en solo.

Le Chat GPT a conclu notre échange par une petite phrase d'adieu : "_Cet itinéraire n'est qu'une suggestion, et vous pouvez l'adapter à votre convenance. Avec de l'argent illimité, vous pouvez améliorer votre hébergement, réserver des visites privées et ajouter des étapes supplémentaires à votre itinéraire._Profitez de vos vacances de rêve !"

Chat GPT a-t-il créé un itinéraire de rêve ?

L'IA propose un voyage qui n'est pas absurde, en sachant peu de choses sur nous : bien qu'il s'agisse de choix très attendus, la visite de ces trois capitales et de deux destinations touristiques majeures cocherait un certain nombre de cases, surtout si vous ne connaissez pas l'Europe.

Il est intéressant de noter qu'à la moitié de la réponse, une erreur de réseau s'est produite et nous avons dû soumettre à nouveau notre question à l'IA. La réponse qu'elle a donnée la deuxième fois était complètement différente.

Mais qu'est-ce qui lui a échappé ?

Tout d'abord, il semble que le robot ne s'intéresse pas à la crise climatique. Il a opté pour un voyage à forte émission de carbone, sans tenir compte des options de voyage sans vol. Nous lui avons certes dit que nous avions de l'argent à volonté mais même les riches devraient profiter des merveilles d'un voyage lent, tranquille... et à faible émission.

Comme nous l'avons déjà souligné, Chat GPT est également très, très prévisible. Les voyageurs chevronnés voudront découvrir d'autres endroits moins connus.

Plus fondamentalement, il suppose que les humains partagent son efficacité de robot : un voyage aussi rapide laisserait la plupart d'entre nous épuisés, avec très peu d'occasions de vivre réellement la destination où il se trouve.

Mais comme le Chat GPT donne une réponse différente à chaque fois, vous ne savez jamais quelles vacances il pourrait organiser pour vous !