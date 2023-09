Vol : les billets d'avion à bas prix sont-ils toujours plus avantageux ?

Les voyageurs aériens peuvent se retrouver à payer plus cher pour des "extras" que pour le billets d'avion classiques.

Un couple de personnes âgées voyageant avec Ryanair est récemment devenu populaire après avoir dû payer 129 euros pour faire imprimer leur carte d'embarquement, lors de l'enregistrement à l'aéroport.

Cette histoire met en lumière certains coûts cachés qui peuvent transformer un billet d'avion apparemment bon marché en un billet beaucoup plus onéreux.

Les compagnies aériennes européennes facturent de nombreux frais non divulgués pour tout, des bagages au wifi à bord, ce qui peut tripler le prix du billet d'origine à la fin du processus de réservation.

Voici les frais supplémentaires à surveiller et les meilleurs moyens d'éviter de payer trop cher.

Quelle compagnie aérienne européenne facture le plus de frais supplémentaires ?

Selon une étude menée par NetVoucherCodes, les voyageurs peuvent se retrouver à payer plus pour des extras qu'ils n'ont payé pour le billet d'avion original.

Il s'agit d'un exemple de "vente au goutte-à-goutte", lorsqu'un service s'avère beaucoup plus cher que ce qui était annoncé à l'origine.

NetVoucherCodes a constaté que 97 % des compagnies aériennes européennes ont au moins un frais caché.

Le site indépendant de codes et d'offres de bons de réduction a comparé les coûts des suppléments tels que les bagages à main, les bagages enregistrés pesant jusqu'à 20 kg, le choix du siège, l'embarquement prioritaire, l'assurance et le wifi à bord, afin de déterminer quelle compagnie aérienne a les frais cachés les plus élevés.

Le coût caché le plus courant parmi les compagnies aériennes européennes est le choix du siège, une option proposée par 94 % des transporteurs.

Ryanair arrive en tête des compagnies aériennes, les passagers payant jusqu'à 344 % de plus en frais supplémentaires.

En moyenne, la compagnie facture 9,30 euros pour le choix du siège, 26,30 euros pour l'enregistrement des bagages et 17 euros pour les bagages à main. Alors que le vol original ne coûte en moyenne que 21,50 euros, les frais supplémentaires s'élèvent à eux seuls à plus de 50 euros.

Wizz Air arrive en deuxième position, avec un coût total du vol, supérieur de 272 % au tarif initial en raison des frais supplémentaires. EasyJet arrive en troisième position, avec un prix final supérieur de 170 % au prix initial du vol.

Les transporteurs tels que Pegasus Airlines, Loganair et Icelandair ont le moins de frais cachés, bien que leur tarif initial soit plus élevé.

NetVoucherCodes a constaté, que la compagnie aérienne biélorusse, Belavia, avait le moins de frais supplémentaires, le choix du siège, le bagage à l'enregistrement et le bagage à main étant inclus dans le prix du billet.

Comment éviter de payer des frais supplémentaires lors de la réservation d'un vol ?

Si vous souhaitez réduire le prix de votre billet d'avion, il existe quelques astuces pour éviter de payer des frais supplémentaires.

"Pour éviter les frais de bagages, essayez de mettre toutes vos affaires dans un bagage à main", explique Rebecca Bebbington, experte en voyages d'argent chez NetVoucherCodes.

"Ces bagages sont généralement gratuits pour les compagnies aériennes à bas prix, mais assurez-vous de faire des paquets stratégiques pour éviter les frais de bagage en surpoids".

Renseignez-vous également sur les frais de sélection des sièges pratiqués par les différentes compagnies aériennes. Si vous ne vous souciez pas de l'endroit où vous êtes assis, envisagez de ne pas choisir votre siège lors de la réservation et essayez de le faire gratuitement, lors de l'enregistrement en ligne 24 heures, avant votre vol.

"Si vous voyagez en groupe, réservez vos billets ensemble pour augmenter vos chances d'être assis ensemble sans avoir à payer de supplément pour la sélection des sièges", ajoute Rebecca Bebbington.

Si vous effectuez un vol long-courrier, renseignez-vous à l'avance sur les options de repas pour savoir ce qui est inclus dans l'avion.

Si la nourriture n'est pas incluse dans le prix du billet, il est préférable de préparer des en-cas à l'avance et d'emporter une bouteille d'eau réutilisable afin d'éviter les coûts élevés de la nourriture et des boissons en vol.

Pour éviter de payer l'impression des cartes d'embarquement à l'aéroport, vérifiez les règles de la compagnie aérienne. Certaines, comme Ryanair, exigent que vous imprimiez votre carte d'embarquement ou que vous téléchargiez leur application pour obtenir la version électronique.