Après les hôtels réservés aux adultes, des avions sans enfants ?

Si vous avez déjà eu à subir un vol avec un bébé qui pleure ou un enfant qui crie, vous auriez peut-être souhaité une compagnie aérienne réservée aux adultes.

La compagnie turque Corendon Airlines vient d'annoncer qu'elle mettait en place des zones sans enfants sur l'une de ses liaisons.

La zone dite "Only Adult" sera accessible aux passagers âgés de plus de 16 ans.

Corendon est le premier transporteur européen à proposer ce service, à l'instar de certains transporteurs internationaux comme AirAsia.

Corendon introduit des zones sans enfants sur les vols

Ces zones réservées aux adultes seront accessibles sur les vols entre Amsterdam et l'île de Curaçao, dans les Caraïbes. La compagnie commencera à offrir ce service en novembre.

La zone réservée aux enfants sera située à l'avant de l'avion et comportera 93 sièges réservés aux voyageurs de plus de 16 ans.

La zone sera séparée du reste de l'avion par des murs et des rideaux. Pour acheter un siège dans cette partie de l'avion, les passagers devront payer un supplément de 45 euros pour l'aller simple.

Neuf sièges avec plus d'espace pour les jambes sont également disponibles et coûtent 100 euros de plus par vol.

Le fondateur de Corendon, Atilay Uslu, a déclaré que la zone sans enfants visait à "satisfaire les voyageurs qui recherchent un peu plus de tranquillité pendant leur vol".

Atilay Uslu précise que cela signifie également que les parents voyageant avec des enfants peuvent se sentir moins préoccupés par le fait de déranger les autres passagers.

"Ils peuvent profiter du vol sans s'inquiéter si leurs enfants font un peu de bruit", déclare-il.

Corendon propose déjà des hôtels réservés aux adultes dans un certain nombre de destinations, dont Curaçao, Bodrum et Ibiza.

Quelles sont les autres compagnies aériennes qui proposent des zones sans enfants ?

Corendon est la première compagnie aérienne européenne à proposer des zones réservées aux adultes, mais certaines compagnies internationales offrent déjà ce service.

AirAsia X propose sur ses vols long-courriers A330 une zone de tranquillité réservée aux passagers âgés de 12 ans et plus.

Scoot, une compagnie low-cost basée à Singapour, propose des cabines ScootinSilence sur ses vols 787. Ces cabines sont également réservées aux voyageurs de plus de 12 ans.

TUI, KLM et Transavia ont déclaré au journal néerlandais NU.nl qu'ils n'envisageaient pas pour l'instant d'exclure les enfants de certaines parties de leurs avions.

Mais les voyageurs semblent enthousiastes à cette idée. Dans une enquête réalisée pour Newsweek par Redfield and Wilton Strategies, on a demandé à 1 500 adultes américains, s'ils aimeraient voir des zones réservées aux enfants dans les transports publics.

Près de 60 % d'entre eux ont estimé qu'une zone réservée aux adultes dans les avions et les trains "serait une bonne chose", tandis que 27 % n'étaient pas d'accord et que 14 % n'étaient pas sûrs.