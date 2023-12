De la Finlande à l'Allemagne, pourquoi certains aéroports résistent-ils mieux à la neige que d'autres ?

L'aéroport d'Helsinki déneige sa piste en 11 minutes. Pourquoi le Royaume-Uni et l'Allemagne ne peuvent-ils pas toujours en faire autant ?

L'aéroport de Munich a été paralysé la semaine dernière à la suite de fortes chutes de neige et de pluies verglaçantes qui ont rendu impossibles toutes les opérations de vol.

Les passagers se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur désarroi face aux retards et aux annulations. Un utilisateur de X (anciennement Twitter) a suggéré à l'aéroport allemand de se tourner vers Helsinki, en Finlande, pour obtenir des conseils.

"Parlez-en à l'aéroport d'Helsinki, s'il vous plaît. Il y a beaucoup plus de neige et les conditions météorologiques sont beaucoup plus difficiles", a-t-il posté. "Ils peuvent nettoyer une piste enneigée en 11 minutes. Il est vraiment temps de passer à la vitesse supérieure."

Pourquoi certains aéroports sont-ils mieux armés que d'autres pour faire face à la neige ?

Selon l'aéroport de Munich, les conditions météorologiques ne sont pas comparables. Les températures avoisinant le point de congélation, comme celles que l'on connaît en Allemagne, créent de la neige mouillée. Celle-ci a tendance à se transformer en neige fondante et en glace, plus difficile à dégager que la glace sèche.

Dans les pays nordiques comme la Finlande, les températures hivernales constamment plus basses, de l'ordre de - 2 à - 4 °C, rendent la neige plus sèche et plus ferme. Ce type de poudreuse peut être plus facilement balayé ou soufflé.

Comment les conditions météorologiques hivernales affectent-elles le transport aérien ?

Le verglas et les chutes de neige créent des risques importants pour le transport aérien, allant du dérapage sur la piste d'atterrissage à la faible visibilité.

La pluie verglaçante, comme celle qui s'est abattue sur Munich la semaine dernière, est particulièrement problématique.

Elle se produit lorsque l'eau gèle au contact de surfaces telles que les pistes d'atterrissage et les avions. C'est l'un des éléments les plus difficiles à gérer pour la maintenance des aéroports, explique à Euronews Travel un porte-parole de Finavia, la société chargée de l'entretien du réseau aéroportuaire finlandais.

"Lorsque de l'eau très froide tombe sur une piste ou sur la surface d'un avion, elle gèle immédiatement. Vous pouvez observer le même phénomène sur le pare-brise de votre voiture en hiver", explique-t-il.

Un avion de la compagnie Lufthansa à l'aéroport enneigé de Munich, Allemagne, le 2 décembre 2023 Karl-Josef Hildenbrand/dpa via AP

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), il peut en résulter une accumulation rapide de glace qui peut être dangereuse pour les aéronefs, les équipements au sol et les infrastructures aéroportuaires telles que les lignes électriques.

Dans ces conditions, les pistes et les avions doivent être dégivrés pour pouvoir décoller et atterrir en toute sécurité.

La neige humide est particulièrement problématique lorsqu'elle s'accroche à des surfaces telles que les avions et les pistes, et doit être dégagée avant le décollage.

La neige complique également le processus de chargement et de déchargement des bagages, ce qui entraîne des retards au sol.

Le déneigement est une course contre la montre

Lors du dégivrage des avions et des pistes pendant les chutes de neige, les aéroports doivent faire face à une course contre la montre pour dégager la glace et décoller avant qu'elle ne s'accumule à nouveau.

Selon l'OMM, les aéroports disposent généralement de 15 minutes. S'ils ne parviennent pas à dégager la glace dans ce laps de temps, le nombre d'avions en service diminuera et les pistes pourraient être temporairement fermées. La capacité de décollage et d'atterrissage s'en trouve réduite, ce qui a des répercussions sur l'ensemble des programmes de vol et sur le contrôle du trafic aérien.

Les retards à l'arrivée d'autres destinations ont également un impact sur l'heure de départ du vol de retour. Il est alors nécessaire de demander une nouvelle autorisation de départ et d'entrée auprès des gestionnaires du contrôle aérien comme Eurocontrol, ce qui peut parfois prendre plusieurs heures.

Lorsque les chutes de neige sont irrégulières, les aéroports sont moins expérimentés et moins bien équipés pour faire face à ces défis.

Munich est loin d'être le seul aéroport européen à être confronté à la neige. En décembre dernier, les aéroports londoniens de Gatwick, Heathrow et Stansted ont été contraints de fermer temporairement leurs pistes suite à d'importantes chutes de neige, entraînant des déviations et des milliers d'annulations de vols. Certaines compagnies aériennes ont annulé des vols à l'avance en prévision des perturbations météorologiques.

Même à Genève, en Suisse, où la neige est omniprésente, l'aéroport a dû fermer ses portes en raison du temps hivernal.

Les températures hivernales apportent leur lot de problèmes

Si les aéroports des pays froids ont tendance à éviter le piège de la neige mouillée, ils sont confrontés à leurs propres problèmes.

Les chutes de neige et le brouillard givrant peuvent entraîner des changements de température qui réduisent la visibilité et créent des turbulences. À des températures inférieures à -20°C, la formation de cristaux de glace peut encore réduire la visibilité.

L'air froid augmente également la portance des ailes et peut entraîner une remise des gaz à l'atterrissage, selon l'OMM.

De forts vents latéraux, de fortes chutes de neige et un temps glacial peuvent également entraîner des restrictions du contrôle aérien qui ralentissent le trafic et réduisent le nombre de vols au décollage ou à l'atterrissage.

Outre les problèmes causés par l'eau fondue, "une autre situation difficile se présente lorsqu'un blizzard s'accompagne d'un temps humide et glacial", ajoute Finavia. "C'est alors que les moteurs des avions gèlent et que les compagnies aériennes doivent dégivrer les pales des ventilateurs avant de décoller".

Une voiture recouverte de neige à Helsinki, en hiver Canva

Comment l'aéroport d'Helsinki gère-t-il le temps hivernal ?

Finavia doit faire face à une saison hivernale qui commence à la mi-octobre en Laponie et s'étend de novembre à mars ou avril dans tout le pays.

"Notre savoir-faire en matière de neige est le résultat d'années de développement professionnel, de formation, de coopération et de détermination", explique la compagnie à Euronews Travel. "Nous avons mis au point une méthode de travail systématique et reproductible qui permet de nettoyer des zones de plus en plus vastes aussi efficacement que possible".

À l'aéroport d'Helsinki, une flotte de 200 véhicules et machines, allant des déneigeuses aux pulvérisateurs chimiques, est prête à intervenir pour nettoyer les trois pistes. Ces engins sont utilisés par 135 employés de maintenance qualifiés et formés, dont 75 ne sont recrutés que pour travailler pendant la saison hivernale.

Les tâches courantes comprennent le soufflage et le déneigement, le balayage, la surveillance de l'état des pistes et les mesures de prévention du givrage.

Le contrôle du trafic aérien et l'entretien des aéroports se concertent en permanence pour s'accorder sur les horaires de dégagement des pistes. Les entreprises d'assistance en escale et les compagnies aériennes doivent également être tenues informées afin de garantir des opérations sans faille.

À Helsinki, la fenêtre de dégagement des pistes de 3 500 mètres de long et de 60 mètres de large est encore plus étroite, puisqu'elle est de 13 minutes. L'aéroport est généralement en mesure d'effectuer cette tâche en 11 minutes, avec l'aide d'agents antigivrants et de schémas de balayage soigneusement planifiés et mis en place pour le déneigement. Pendant que l'une des trois pistes de l'aéroport est dégagée, les deux autres restent en service.

Des tracteurs équipés de brosses frontales sont utilisés pour déblayer la neige au-dessus des lignes directrices jaunes qui marquent le chemin suivi par le pilote sur le tarmac jusqu'aux passerelles d'embarquement des passagers.

Mais lorsqu'une tempête de neige et du verglas surviennent en même temps, il n'est pas toujours possible d'éviter les retards. En effet, les moteurs des avions ont également besoin d'être dégivrés, ce qui nécessite encore plus de matériel.

Au cours d'une année normale, Helsinki est frappé une à trois fois par des conditions météorologiques si difficiles qu'elles ont un impact significatif sur le trafic aérien. Suite à ces situations, les autorités de l'aéroport se réunissent pour faire le point et discuter des domaines à améliorer, explique Finavia.

La fermeture d'un aéroport en Finlande en raison des conditions hivernales est très rare, les retards étant la norme en cas de conditions météorologiques extrêmes. Mais Finavia ajoute que "la décision d'arrêter les opérations si les mesures mises en place ne sont pas suffisantes est une sagesse et non un échec", soulignant que la sécurité est toujours la priorité absolue.

Il convient également de mentionner la différence de l'ampleur du trafic aérien entre les aéroports de Munich et d'Helsinki. Cette année, ce dernier a enregistré 132 854 vols (entrants et sortants) pour un total de 14 079 343 passagers, alors que l'aéroport allemand enregistre des valeurs plus de deux fois supérieures, à savoir environ 285 000 vols pour 31 600 000 passagers.

Qu'en est-il des préparatifs de l'aéroport de Londres ?

Si le savoir-faire en matière de neige de la Finlande est à la pointe de l'industrie, d'autres aéroports ont également mis en place des plans robustes en cas de conditions météorologiques défavorables.

À Londres Gatwick, par exemple, plus de 350 employés sont formés au déneigement et au déglaçage, explique l'aéroport à Euronews Travel.

Sa stratégie de déneigement fait appel à plusieurs chasse-neige, fraises à neige et dégivreurs. Le déneigement et le dégivrage des pistes peuvent prendre quelques minutes, ou plus de temps en fonction des conditions météorologiques et de l'état des véhicules.

Pour les aires de stationnement des avions et la stratégie de déneigement des routes, l'aéroport dispose de 20 petits véhicules de déneigement et de dégivrage et de 30 tracteurs équipés d'une pelleteuse ou d'une brosse à l'avant du véhicule.

L'aéroport dispose également de plus de 352 000 litres de dégivrant de surface, de plus de 25 000 kg de dégivrant solide - utilisé pour traiter les zones fortement encombrées et les couloirs des passagers - et a la capacité de stocker 300 000 litres de fluides de dégivrage pour les avions. Deux aires de dégivrage éloignées sont disponibles en cas de perturbations.

L'aéroport teste chaque année ses plans de lutte contre les intempéries hivernales par des opérations réelles et des scénarios simulés.

Les conditions hivernales sont difficiles à prévoir

Se préparer aux conditions météorologiques hivernales ne se limite pas à prévoir les températures et les chutes de neige.

Selon l'OMM, calculer le type de neige et les chutes de neige avec la précision nécessaire à une gestion efficace des aéroports requiert des capacités de prévision hautement spécialisées, utilisant des équations basées sur les tendances en matière de température et de localisation, ainsi que sur la modélisation de la phase glaciaire.

"Les préparatifs pour l'hiver suivant commencent dès la fin de la saison précédente", explique Finavia.

Cette préparation se fait en étroite collaboration avec des organisations spécialisées, telles que l'Institut météorologique finlandais, qui fournit des informations précises et actualisées sur tout phénomène météorologique pouvant influencer le trafic aérien. Ces informations aident les aéroports à préparer leurs ressources de manière appropriée.

"La coopération et le dialogue avec ces organismes sont permanents", précise Finavia, "et renforcés dans les situations météorologiques difficiles".