À trois ans désormais, l'école obligatoire en France

Le même rituel, à une différence prêt… Cette année, en France, la maternelle est obligatoire pour tous dès 3 ans. Reconnaître son étiquette au porte-manteau, se familiariser avec la collectivité, stimuler le développement langagier et apprendre à apprendre. Autant de raisons de prendre le chemin de l'école dès le plus jeune âge, sans encombres pour certains, plus difficilement pour d'autres…

« Après deux mois de vacances où ils sont avec les papas, les mamans, les papys, les mamies, et là, de le laisser comme ça, c'est toujours un peu dur, confie un papa_. Donc on reste un peu plus longtemps mais je sais qu'après, au bout de 10 minutes, ils vont se calmer et après ils vont jouer, et demain ça ira mieux. »_

Rares sont les pays qui rendent l'école obligatoire aussi tôt en Europe. C'est le cas de la Hongrie. Ailleurs, la moyenne se situe plutôt autour des cinq ou six ans. Avec leurs huit semaines de vacances d'été, les petits Français sont en revanche dans la moyenne. Si en Allemagne ou au Danemark, on reprend le chemin de l'école après six semaines, la trêve estivale peut durer jusqu'à 13 semaines en Espagne ou en Italie.