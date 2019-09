Grève de la RATP : trafic extrêmement perturbé à Paris

Journée noire dans les transports parisiens ce vendredi, en raison d'une grève massive des agents de la RATP contre la réforme des retraites.

Dix lignes de métro sont totalement fermées, et quatre autres sont fortement perturbées. Pour le reste des modes de transport, seul un bus sur trois et un tram sur deux circulent. Quant aux RER A et B, les trains fonctionnent uniquement lors des heures de pointes, en nombre limité. Gérées par la SNCF, les lignes C, D et E ne sont pas concernées par le mouvement de grève.

Les métros perturbés vendredi 13 septembre. Euronews

Face à toutes ces complications, les Franciliens s'adaptent comme ils peuvent. " J'ai indiqué à mes équipes de faire du télétravail, pas le choix. Et puis pour moi, je ne sais pas encore ", explique une usagère au micro de Reuters.

L'appel à la grève a été lancé par l'ensemble des syndicats de la RATP, et il devrait s'agir de la plus forte mobilisation depuis 2007.

Les agents protestent contre la mise en place d'un système universel des retraites, qui mettrait fin aux régimes spéciaux. Ils dénoncent aussi l'ouverture à la concurrence des bus et du rail.

Si le gouvernement ne nous rassure pas sur l'avenir du service public, sur l'avenir de nos métiers, sur l'avenir de notre entreprise, c'est clair qu'on sera dans la défiance. On recommencera s'il le faut. Jonathan Dusautoir syndicat SUD-RATP.

Les Franciliens sont appelés à limiter leurs déplacements aujourd'hui et à utiliser des moyens de transport alternatifs comme les vélos, les taxis et VTC ou encore le covoiturage.