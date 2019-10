Allemagne : L’extrême droite espère une nouvelle percée en Thuringe

Il est l'une des personnalité les plus radiale de l’extrême droite allemande. Björn Höcke est candidat aux élections de ce dimanche dans la région de Thuringe, où son parti eurosceptique et anti-migrants l' AFD, est crédité de plus de 20% des voix. Il pourrait au moins doubler son score de 2014 et poursuivre sur sa forte progression constatée dans les plus récents scrutins, notamment en septembre en Saxe et dans le Brandebourg.

Le parti d'extrême droite est au coude-à-coude pour devenir la seconde force politique de la région avec les conservateurs de la chancelière Angela Merkel (CDU) Son candidat, Mike Mohring, qui a même été menacé par l'extrême droite et n'a pas hésité à qualifier de nazi.

Le favori des sondages reste Bodo Ramelow. Il offrait une victoire historique au parti de la gauche radicale allemande Die Linke dans le cadre d'une coalition avec les sociaux-démocrates (SPD) et les Verts. Il espère bien conserver son poste ce dimanche 27 octobre et contrer la montée du parti d’extrême droite. Dans les sondages? environ 62% des habitants de Thuringe affirment qu'il fait du bon travail. Dans cette région, le taux de chômage le plus bas de l'ancienne Allemagne de l'Est. Il faudra attendre ce dimanche pour savoir si ces bons résultats seront suffisants pour contenir une percée de l’extrême droite.