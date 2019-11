Venise repasse en alerte rouge

L'état d'urgence dans la cité des Doges est décrété depuis mardi et l'inondation record qui a envahie églises, musées, hôtels et commerces. On n'atteindra pas dimanche la marque de 1,87m relevée en début de semaine mais les vents violents qui soufflent sur la côte de la "Sérénissime" pourraient, selon les estimations, entrainer une hausse d'au moins 1,60m dimanche.

