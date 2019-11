La Bolivie en route vers l'apaisement ?

Morales a démissionné de la présidence dimanche dernier et a pu partir en exil au Mexique la nuit de lundi à mardi. Depuis ce sont ses partisans qui manifestent pour lui et contre le pouvoir de transition.

La Bolivie est en crise depuis les élections contestées du 20 octobre. Les manifestations étaient alors dirigées contre Evo Morales accusé de fraudes électorales et dont la candidature même n'aurait pas dû être possible.

Le gouvernement bolivien de transition a par ailleurs invité les médias à visiter et filmer l'appartement de mille mètres carrés d'Evo Morales. Il fait partie du siège de la présidence bolivienne, une tour ultra-moderne inaugurée en 2018 et répondant au nom de "La grande maison du peuple". Cette tour avait choqué bon nombre de Boliviens, car elle avait coûté 34 millions de dollars à l'heure où le pays reste l'un des plus pauvres d'Amérique latine.

En Bolivie, paysans et indigènes ont de nouveau défilé dans les rues de La Paz. Ils étaient des milliers à porter des Wiphalas, le drapeau andin indigène multicolore qu'Evo Morales a introduit comme symbole national en 2009. Tout s'est déroulé dans le calme. La veille, des affrontements avaient éclaté entre partisans du président en exil au Mexique et les forces de l'ordre.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.