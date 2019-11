La maison natale d'Adolf Hitler transformée pour devenir un commissariat

Le bâtiment dans lequel Adolf Hitler est né, à Braunau am Inn , à la frontière germano-autrichienne, accueillera bientôt les bureaux de la police locale. Le ministère de l'Intérieur invite maintenant les architectes de toute l' Union européenne à proposer des plans pour la refonte de l'immeuble. Une décision sera rendue au premier semestre de l'année prochaine par un jury d'experts et d'agents publics.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.