France : le jour de grève est arrivé

En France, les syndicats espèrent une grande victoire sociale pour ce jeudi 5 décembre, digne de la grève de 1995, l'une des plus importantes de l'histoire du pays. Les grévistes attendent aujourd'hui une mobilisation historique contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement.

D'autres milieux sont particulièrement touchés comme l'enseignement où les taux de grévistes jeudi oscillent entre 50% selon le ministère et plus de 70%, un seuil historique que les syndicats assurent avoir franchi.

