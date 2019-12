Canberra sous un épais nuage toxique, les incendies gagnent du terrain

L'est de l'Australie connaît depuis trois mois des incendies particulièrement dévastateurs, dont les causes pourraient être liées à une sécheresse prolongée ainsi qu'au réchauffement climatique. L'ampleur des zones dévastées cette année est sans commune mesure avec les années précédentes. Deux millions d'hectares sont déjà partis en fumée, soit l'équivalent de la moitié de la Suisse.

