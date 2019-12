Dialogue de sourd au Liban

Les dernières annonces du président libanais n'ont pas calmé les contestataires, loin de là. Les consultations parlementaires pour choisir un nouveau premier ministre ont été reportée d'une semaine. C'est un dialogue de sourd entre la classe dirigeante et les manifestants. Et aucune issue ne se profile.

