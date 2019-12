Roxette a perdu sa voix

Elle était la voix de Roxette. Marie Fredriksson est décédée ce lundi à l'âge de 61 ans des suites d'un cancer.

Roxette est l'un de ces groupes qui a submergé les ondes radio dans les années 80 et 90, avec des tubes comme Joyride, The Look, ou It Must Have Been Love, que l'on a retrouvé dans la bande-son de Pretty Woman.

Originaire de Suède, le duo a vendu près de 80 millions d'albums et s'est placé de nombreuses fois dans les charts de tous les pays européens.

Diagnostiquée d'une tumeur au cerveau en 2002, Marie Fredriksson était repartie en tournée en 2010 pour finalement arrêter complètement la musique en 2010.