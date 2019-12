Décès de travailleurs au Qatar : le club de Liverpool prend position

“_C’est vraiment un défi, non seulement pour que la FIFA en parle. Mais aussi pour que le gouvernement qatari fasse ce qu’il faut et mette en place des conditions de travail décentes, de la sécurité et des normes pour garantir la santé des travailleurs", souligne _ Patrick Taran, le president de “Global Migration Policy Associates”

Selon une enquête mise en lumière par Human Right Watch , 1300 travailleurs népalais seraient décédés entre 2009 et 2017. Des décès très probablement dus à leur exposition à la chaleur. Les associations de défense des droits de l’homme souhaiteraient que la FIFA prenne position.

“_Pourquoi ne savons-nous pas combien de personnes sont mortes au Qatar ? Pour les Qataris ne divulguent-ils pas ces informations ? Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’enquête sur ce problème ? On pourrait être face à une situation où il y des milliers de morts inexpliquées depuis que le Qatar a remporté l’organisation du tournoi. Liverpool a mis en lumière cela. Et les autorités Qataries ne ne veulent toujours pas en parler", confie _Nicolas McGeehan, le directeur de Fair Square

