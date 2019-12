Inauguration d'une nouvelle voir ferrée reliant la Crimée à la Russie

Elle est située sur le pont reliant la péninsule de Kertch à celle de Taman. Une nouvelle voie ferrée reliant la Crimée au sud de la Russie a été inaugurée ce lundi par Vladimir poutine en personne et sonne comme un pied de nez à l'Ukraine.

Le président russe a pris place, dans la locomotive, aux côtés du conducteur pour effectuer cette première traversée longue de 19 kilomètres.

Les trains qui relieront désormais Moscou et Saint-Pétersbourg à Simféropol, capitale de la Crimée, doivent transporter 14 millions de passagers en 2020.

La partie routière du pont avait été inaugurée en mai 2018, quatre ans après l'annexion de la Crimée par la Russie. Cette annexion avait été suivie d'un conflit armé entre les forces ukrainiennes et les séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine. Il n'est toujours pas réglé et a déjà fait plus de 13 000 morts.