C'est d'autant plus le cas que selon David Mac Dougall, journaliste pour le site newsnowfinland.fi qui a dédié un long article retraçant l'origine de la rumeur , qui a écrit "Non seulement [la semaine de 4 jours] n'est pas inclue dans le programme politique du gouvernement finlandais selon plusieurs sources gouvernementales, mais ce n'est pas même pas envisagé dans un horizon lointain ."

Une suggestion alléchante et qui flirte avec l'image d'Epinal liant pays nordiques et progressisme social. Mais la réalité est moins rose pour les travailleurs finlandais. C'est ce qu'explique à Euronews Nora Klami, conseillère presse de l'ambassade de Finlande à Paris.

L'information a fait le tour de nombreux médias anglo-saxons et européens en quelques jours : Sanna Marin, 34 ans et Première ministre de la Finlande , et son gouvernement vont instaurer une semaine de travail de 4 jours, ainsi que des journées de 6h.

