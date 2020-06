Covid-19 : Ies Etats-Unis enregistrent un nombre record de nouveaux cas

Nouveau record funeste aux Etats-Unis, où 40 000 nouvelles infections de Covid-19 ont été recensées en vingt-quatre heures, soit le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Quatre Etats, la Floride, le Texas, la Californie et l’Arizona, représentaient près de la moitié des nouveaux cas comptabilisés, selon la presse américaine.

Lors d'une conférence de presse, le vice-président Mike Pence a tenté de rassurer les Américains au nom de Donald Trump en décrivant des foyers limités à certaines grandes agglomérations comme Phoenix (Arizona) et Houston, et en soulignant que le pays était mieux préparé qu'en mars et que les contagions étaient désormais largement chez les jeunes, moins vulnérables.

"Nous sommes dans une bien meilleure position. La vérité est que nous avons ralenti les transmissions, nous avons aplati la courbe", a dit le vice-président.

"Un problème grave dans certaines zones"

Une version contrebalancée lors de cette même conférence par Anthony Fauci, le plus haut expert en maladies infectieuses du gouvernement, Il a averti que dans une société interconnectée, une pandémie ne pouvait rester cantonnée ni à une classe d'âge, ni aux frontières d'une ville.

"Il y a certaines régions du pays, des États, des villes qui se portent très bien, qui ont suivi les lignes directrices et qui s'ouvrent de manière prudente et efficace. Cependant, comme vous pouvez le constater, nous sommes confrontés à un problème grave dans certaines zones", a dit le scientifique, qui porte un masque en public contrairement à MM. Pence et Trump.

Tôt ou tard, même les régions qui vont bien deviendront vulnérables. Anthony Fauci Directeur de l'Institut américain des maladies infectueuses

Un "changement de modèle" doit être engagé pour réaliser beaucoup plus de tests de dépistage et repérer les cas asymptomatiques dans des quartiers ou des villes ciblés, a-t-il plaidé.

Face au regain de la pandémie, le Texas et la Floride ont décrété de nouvelles restrictions sur les bars vendredi.

"Il est clair que l'augmentation du nombre de cas est largement due à certains types d'activités, notamment aux Texans qui se rassemblent dans les bars", a indiqué Greg Abbott. Il a aussi réduit la capacité autorisée des restaurants de 75% à 50%.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touchés par l'épidémie, avec plus de 120 000 décès et près de 2,4 millions de cas détectés. Mais alors que le pays poursuit sont déconfinement de manière désordonnée, certains experts craignent que l'épidémie ne devienne incontrôlable.