Bordeaux : le raisin blanc est déjà mûr !

Cela devient une habitude, dans le Bordelais : la saison des vendanges commencent dès la mi-août, au moins pour le vin blanc. Ainsi, au Château de Rouillac.

Effet du réchauffement climatique : les raisins arrivent plus tôt à maturité. Et donc la récolte démarre de plus en plus tôt, en août.

On a quand même des conditions climatologiques excellentes avec un bel été chaud. On a eu la chance, ici au Château de Rouillac, la semaine dernière, de bénéficier d’une pluviométrie intéressante puisqu’on a eu 40mm qui sont tombés. C'était providentiel, dirons-nous ! Laurent Cisneros Propriétaire du domaine "Château de Rouillac"

Ces vendanges précoces sont-elles le gage de grands millésimes ?

Pas forcément, disent les spécialistes, qui soulignent qu'il y a tout le processus de fermentation et de maturation, en cuve ou en fût. Et ce n'est donc que bien plus tard que l'on pourra apprécier la valeur de ces vins.