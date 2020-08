Les Danois veulent aller au lycée : covid ou non, ils rejettent l'enseignement à distance

Des dizaines d'adolescents sont descendus de la ville de Aarhus au Danemark pour réclamer la réouverture de leurs lycées et l'arrêt de l'enseignement à distance dont ils ont assez.

Leurs écoles sont fermées en raison de la circulation inquiétante du Covid, mais malgré l'épidémie, les lycéens disent être fatigués de l'enseignement par écran interposés.

Josefine Vestergaard Kaidantzis, lycéeenne : "Il y en a assez de l'enseignement à distance, on pourrait reprendre. Le lycée n'est vraiment pas la priorité, ils ont raboté notre budget chaque année et maintenant l'enseignement digital alors que les petits ont le droit de retourner à l'école."

Peter Hove, lycéen : "On n'apprend pas aussi bien quand on est chez soi et on n'a pas l'enseignement dont nous avons besoin. On ne peut pas avoir le même soutien quand on est à la maison, on ne peut pas non plus faire des travaux de groupe. En plus on pas pas vu nos copains depuis six moi, ça nous manque."

Le Danemark est confronté à une recrudescence des cas de Covid et Aarhus est la deuxième ville du royaume.