Covid : flambée des cas et nouveaux tours de vis en Europe

Couvre-feu, fermeture des bars et restaurants : dans plusieurs pays d'Europe, les voyants sont au rouge et les tours de vis se multiplient pour endiguer la flambée des cas de coronavirus.

Les Français à Paris et dans huit métropoles ont profité vendredi de leur dernière sortie en soirée. Un couvre-feu entre en vigueur ce samedi entre 21 heures et 6 heures du matin pour au moins six semaines. Une mesure indispensable selon le gouvernement pour ralentir la progression toujours plus forte des nouveaux cas.

"On sait bien que la deuxième vague est là, que le nombre de patients augmente. Le virus est le même, il n'a pas baissé en intensité. On note un rajeunissement des personnes atteintes du virus, ce qui montre bien que la mobilisation doit être générale et que personne n'est à l'abri", a dit le Premier ministre français Jean Castex.

L'Allemagne a de son côté battu son record de nouvelles infections, avec plus de 7 000 nouveaux cas en 24 heures. Des décisions de justice sont venues en revanche entravées les restrictions prises notamment sur la fermeture des bars et restaurants à Berlin.

Manchester en fronde contre Londres

Au Royaume-Uni, la gestion de la crise suscitent des divisions à l'intérieur du pays. Les tensions s'exacerbent entre autre dans le nord de l'Angleterre. Le maire de Manchester Andy Burnham a pris la tête d'une fronde contre le gouvernement de Boris Johnson qui souhaite placer la ville et ses environs en zone d’alerte maximale, comme Liverpool, avec à la clef la fermeture des bars et restaurants.

"D'après la tendance actuelle, dans un peu plus de deux semaines, il y aura plus de patients COVID en soins intensifs qu'au plus fort de la première vague. J'invite donc le maire à reconsidérer sa position et à s'engager de manière constructive", a dit le chef du gouvernement britannique.

Café et restaurants fermés en Belgique

Mesures radicales aussi en Belgique, face à une propagation qui "monte en flêche" selon les termes du Premier ministre Alexander De Croo, cafés et restaurants fermeront lundi pour quatre semaines. En outre, un couvre-feu sera en place de minuit à cinq heures du matin.