Ukraine : la guerre comme si vous y étiez

C'est un univers virtuel pour mieux faire comprendre les réalités de la guerre, et les traumatismes qui en découlent. Le "point de non retour" est un jeu vidéo ukrainien créé par Alexey Furman, qui retrace l'expérience des soldats envoyés dans les zones séparatistes pro-russes, où le conflit avec Kiev a fait plus de 13 000 morts.

"Vous endossez le rôle de quelqu'un qui fait le choix de s'engager, d'aller en zone de guerre", explique Alexey Furman, créateur du "point de non retour". "Et puis il s'y rend et y passe un temps considérable. Et il revient chez lui avec un traumatisme mental et physique."

Le jeu se veut au plus près des conditions de combat sur la ligne de front.

Elaboré grâce au témoignage de vétérans, il reconstitue en détail la géographie des lieux, l'environnement, mais aussi les armes et les munitions qui ont fait partie du quotidien des soldats.