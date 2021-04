Du Burundi au Lesotho, embarquez avec nous pour l’Afrique et découvrez le récit de ces hommes qui subissent la pression des rôles masculins traditionnels et défient des siècles de stéréotypes de genre.

“Ne montre pas tes émotions”, “sois fort”, “subviens aux besoins de ta famille”, “ne laisse pas une femme te dire quoi faire”, “sois agressif”, “n'exprimes pas tes peurs” : ces phrases, martelées dans la tête de nombreux hommes sur le continent africain depuis leur enfance, leur intiment comment se comporter comme de "vrais hommes".

Le problème de ces comportements est qu'ils nuisent non seulement aux femmes, mais aussi aux hommes eux-mêmes. Ces derniers souffrent en effet de leurs efforts pour "se comporter en homme" et se sentent humiliés lorsqu'ils ne peuvent pas se conformer aux stéréotypes.

Dans nos sociétés actuelles, les hommes préfèrent se suicider plutôt que de parler de leurs souffrances : bien que le taux de dépression soit plus bas chez les hommes que chez les femmes, ils sont pourtant beaucoup plus nombreux à se suicider, que ce soit en Europe ou en Afrique, selon des données de l'Organisation mondiale de la Santé.

La rédaction d’Euronews a décidé d'approfondir cette question et lance un grand projet éditorial d'un an, centré sur l'Afrique, intitulé "Dans la tête des hommes", qui vise à promouvoir un débat global sur une masculinité épanouie et respectueuse de tous. Cette initiative bénéficie du soutien du European Journalism Centre, par le biais du European Development Journalism Grants programme, avec le soutien de la Bill and Melinda Gates Foundation.

"Dans la tête des hommes" va mettre en lumière le récit d'hommes défiant des siècles de stéréotypes, récits portés par des articles, des vidéos, des tribunes, et le tout premier podcast réalisé par Euronews.

Nous nous rendrons dans cinq pays africains pour illustrer le défi universel que représente le fait de redéfinir ce qu’être un homme veut dire. Nous verrons surtout que les hommes doivent s'engager et faire partie de la solution à ces problèmes persistants, sources d’inégalité entre les sexes.

Nous avons fait le choix d'examiner comment les hommes de pays africains souffrent également des attentes de la société, alors qu'ils sont confrontés à des rôles de genre rigides, à des rites de passage traditionnels et à une immense pression pour se marier et devenir chef de famille.

Parmi ces hommes, on trouve des nouveaux pères qui suivent des cours pour apprendre à être de meilleurs papas, des hommes vivant avec le VIH et qui se soutiennent mutuellement, des communautés d'hommes qui s’occupent de tâches traditionnellement assignées aux femmes et des anciens qui trouvent le courage de parler de leurs cicatrices de guerre.

Parfois, pour avoir changer notre regard sur notre propre vie, nous devons regarder le monde des autres.

Les journalistes et producteurs de cette série : Marta Rodríguez Martínez, Naira Davlashyan, Lillo Montalto Monella, Arwa Barkallah.

Les Abatangamuco au Burundi euronews Ecouter le podcast

Il y a 10 ans encore, Innocent était un homme violent qui dilapidait toute la richesse de sa famille au profit de ses 27 maîtresses. Mais un jour quelque chose a changé dans sa vie. Il a rencontré d'un groupe d'hommes issus du monde rural burundais, un collectif qui, au fil des ans, a poussé des milliers de personnes à repenser leur masculinité.

Le Góor-jigéen au Sénegal Euronews Ecouter le podcast

Junior est un jeune Sénégalais qui vit avec un secret ; ni sa famille, ni ses amis d’enfance ne soupçonnent l’existence d’une partie de son identité. Junior est gay, ce qu'il n'ose pas dévoiler de peur d'être rejeté, persécuté et même emprisonné. Comme lui, beaucoup d'autres Sénégalais vivent dans la clandestinité pour tenter de passer inaperçu dans les rues de Dakar.

Banna Ba Mamaenara au Lesotho Euronews Ecouter le podcast

Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour subvenir aux besoins de votre famille ? Mettriez-vous votre vie en danger pour nourrir les vôtres ? Et si vous n'aviez pas le choix ? Il y est un pays en Afrique où des milliers d'hommes ressentent tant cette pression pour subvenir aux besoins de leur famille qu'ils sont près à travailler pour des gangs criminels en tant que mineurs illégaux, à la recherche d'or dans des mines clandestines. Certains d'entre eux ne reverront plus jamais la lumière du jour. Nous voici au Lesotho, un minuscule pays entièrement enclavé dans l'Afrique du Sud et le troisième pays que nous visitons dans le cadre du podcast.

