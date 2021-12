Covid-19 : des records de contaminations en Europe, Omicron progresse à grande vitesse

Plus 90 000 nouveaux cas de Covid-19 en France, 120 000 au Royaume-Uni... Alors que le variant Omicron se propage, plusieurs pays enregistrent des records de contaminations

France : 90 000 nouveaux cas

La France a enregistré ce jeudi un record quotidien de nouvelles contaminations au Covid-19 : plus de 90 000 en l'espace de 24 heures, un niveau jamais atteint depuis le début de la pandémie qui pourrait rapidement être battu en raison de la propagation du variant Omicron. La tension est de plus en plus forte sur les hôpitaux où plus de 3 000 patients sont en soins intensifs et 179 décès supplémentaires ont été recensés.

"Très clairement, nous constatons en France ce que nous constatons dans tous les pays qui sont touchés par ce variant Omicron extrêmement contagieux avec un doublement du nombre de cas positifs quasiment tous les deux jours", a souligné le ministre français de la Santé, Olivier Véran.

Royaume-Uni : 120 000 nouveaux cas

Le Royaume-Uni a également enregistré un nouveau record de contaminations avec près de 120 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, un chiffre en hausse de 139% sur deux semaines lié là aussi à la propagation rapide d'Omicron. Ce variant serait toutefois moins dangereux que son cousin Delta, selon deux études britanniques, les personnes contaminées par Omicon auraient moins de risques d’être hospitalisées.

Mais, comme l'explique Paul Elliott de l'Imperial College London, la flambée épidémique actuelle risque malgré tout de submerger les hôpitaux : "Plus de cas signifie davantage de pression sur les services de santé, car même si moins de gens contaminés par Omicron risquent d'aller à l'hôpital, l'explosion épidémique actuelle peut se traduire en proportion par de nombreuses formes graves du Covid-19."

Italie : masque obligatoire à l'extérieur

De son côté, le gouvernement italien a décidé de rendre obligatoire le port du masque à l'extérieur dans toute le pays, alors que la vague épidémique progresse : plus de 44 000 nouveaux cas et 168 décès enregistrés en 24 heures. Plus de 8 700 personnes sont hospitalisées, dont un millier en réanimation. Par ailleurs, le masque FFP2 deviendra bientôt obligatoire pour se rendre au cinéma, au théâtre, aux événements sportifs ou dans les transports publics.

Face à Omicron, des pays durcissent également leurs conditions d'entrée pour les voyageurs. Ainsi, la République tchèque exige un test PCR négatif à l'arrivée, y compris pour les personnes vaccinées et venant de pays où le risque d'infection est faible.